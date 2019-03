Henger ikke med hodet selv om det ble sisteplass i NM

Sortland

Sortlandsguttene havnet til slutt på 18.- og siste plass under mesterskapet etter at det ble 1-2 tap mot KFUM Volda i siste kampen. Assistenttrener Svein Robert Vestå understreker at Sortlands primære hensikt med å delta, var for å lære.

– Vi dro av gårde for å lære. Vi visste at vi var et stykke unna nivået til de 10-12 beste, som holder et skyhøyt nivå, sier Vestå til VOL.

Stort utviklingspotensial

Han understreker at verken han, hovedtrener Håvard Hamansen - Wallstad, resten av støtteapparatet eller guttene selv, henger med hodet etter de labre resultatene. Målet er at resultatene i helgen skal være en del av forberedelsen frem til neste års mesterskap.

– Vi må jobbe med guttene og lære dem å stå i stormen, der særlig den mentale biten blir viktig. De yngste av guttene på laget har tre år igjen i klassen, så det er ikke tvil om at utviklingspotensialet er stort. Det er ikke like lett når man er yngst og nettet er ti centimeter høyere enn det man er vant til. Helgens mesterskap blir derfor en del av oppkjøringen til neste års turnering. Erfaringen vi har fått er gull verdt, poengterer Vestå.

Vektlegger det sosiale

Han legger til at det sosiale aspektet er vel så viktig som det som skjer på banen.

– Det er en flott gjeng som har det veldig kjekt i lag. Miljøet er veldig godt, noe som er viktig for å prestere bra. Selv om vi ønsker å oppnå resultater etter hvert, er det først og fremst en bonus. Med mer erfaring og læring, tror jeg dette laget har mulighet til å bli blant de fem-seks beste under NM neste år, sier Vestå.

Møtte finalelag

Sortland møtte for øvrig Blindheim og Vikersund i gruppespillet, der de tapte begge kampene. I sluttspillet møtte de TIF Viking og tapte klart 2-0 (25-10, 25-10), før det ble et nytt tap mot KFUM Volda om 17-18.plassen. TIF Viking gikk for øvrig helt til finalen, der de møter Øksil.

– Det er utrolig artig at Øksil har gått helt til finalen. Arbeidet som har blitt lagt ned med laget gjennom flere år har virkelig betalt seg. De kommer til å få det tøft mot TIF Viking, som er et veldig godt lag. Jeg håper og tror at Øksil vinner, slår Svein Robert Vestå fast.