KV «Harstad» bistår havarist i Hustadvika

Sortland

Det skriver Kystvakten i ei melding på Twitter.

KV «Harstad» bistår slepebåten Boa Balder med klargjøring til slep av «Hagland Captain» som fikk motorstans på Hustadvika i helga.

– Vi sleper ikke, det er Kystverket som er ansvarlig for saken og rederiet som er ansvarlig for båten. De har leid inn en sivil slepebåt som har tatt båten på slep, men vi har sendt fartøy dit for å være føre var. Vi har ikke gjort annet i dag enn å bistå slepebåten, sier vaktsjef hos Kystvakta, Lars Lilleng.

Lå med ankerkjetting

«Hagland Captain» var ubemannet, etter at mannskapet i helga måtte evakuere. Alle ni ble berget etter at de måtte hoppe på havet. Fartøyet lå mandag med ankerkjettingen ute for å holde fartøyet i posisjon.

– Man har nå fått opp ankerkjettingen og tatt den under slep. Vi er der som en beredskap, og vi kraftsamlet litt i helga med å sende flere fartøy mot Hustadvika etter hvert som ting utviklet seg, sier Lilleng.

KV «Njord» var til stede i Hustadvika i helga, men også flere av fartøyene til Kystvakta satte kurs mot stedet der både cruiseskipet «Viking Sky» og fraktefartøyet «Hagland Captain», fikk problemer i uværet og måtte evakueres.

– Vi gjør dette når ting skjer, for å komme fram og være til stede i tilfelle det blir et «worst case scenario». Etter hvert som ting har kommet under kontroll, har vi trukket fartøy tilbake, og det er kun KV «Njord» som har vært der i helga, sier han.

Gå retter planen

KV «Harstad» var flere seilingsdøgn unna og ankom Hustadvika mandags morgen, der slepet nå går helt etter planen. Det er ikke kjent til hvor «Hagland Captain» skal slepes.

– Kystverket har ansvaret og alt har gått etter boka, så det ser bra ut. Vi er til stede som en beredskap, men det er sivile aktører som er engasjert i saken, og alt går som det skal. Vi bare overvåker situasjonen og har ellers bistått litt i dag, sier Lars Lilleng.

«Hagland Captain» slepes til Averøya industripark i Kristiansund, der de beregner ankomst til klokken 15.00, ifølge Kystverket.

Lasten til «Hagland Captain» består av tømmer og flis, og en del av lasten falt over bord i det kraftige været i helga. Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, vil gjøre observasjonsturer med utgangspunkt i en posisjon i Trondheimsleia der det er observert tømmer, opplyser Kystverket på sin hjemmeside. Planer for rydding er under utarbeidelse. Drivende gjenstander som dette kan utgjøre en fare for skipstrafikken. Det er derfor sendt ut navigasjonsvarsler for Trondheimsleia.