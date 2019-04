Minnet Charlie-Dan Lind (22) i Kleiva bygdehus

Sortland

22-åringen gikk bort 21. mars, etter at han kolliderte med et utenlandsk vogntog 7. januar i år.

I dag ble han minnet i Kleiva bygdehus, som var fullsatt for anledningen.

Yrkessjåfører markerer etter Charlie Dan Linds begravelse I dag begraves Charlie Dan Lind, som omkom etter en kollisjon med et vogntog.

Se bilder fra seremonien i billedgalleriet øverst i saken.

Sterkt

I en verdig, vakker og sterk seremoni i Kleiva bygdehus ledet Oddmund Enoksen seremonien på vegne av Humanetisk forbund. Skjalg Bjørstad og Torgeir Steinsland sto for det musikalske bidraget med sterke fremføringer av See you again, Tears in heaven samt minnsangen fra mamma Ramona Lind: Så lenge jeg lever avHans Inge Fagervik.

Sterke var også minnetalene, spesielt da Charlie-Dan Linds mangeårige kjæreste holdt en nær og emosjonell minnetale.

I etterkant av seremonien, ble Lind stedt til hvile ved Selnes kirkegård.

Har kjempet

Charlie-Dan Lind ble livstruende skadet da han kolliderte med et utenlandsk vogntog 7. januar i år. 21. mars gikk han bort, etter å ha ligget i koma siden ulykken.

Moren, Ramona Lind har siden ulykken vist en enorm styrke og har jobbet iherdig for å få fokus på problemet med dårlig skodde utenlandske vogntog. Dette engasjementet har fått fokus nasjonalt og har etter hvert også blitt tema på Stortinget. Dette har siden ført til hyppige kontroller på grenseovergangene.

VOL kommer tilbake med mer.