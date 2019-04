G19-laget møter Tromsdalen

Sortland

Fredag fikk Sortland IL sitt G19-lag beskjed om at de er blitt trukket til å møte Tromsdalen i NM Telenor Cup 1. runde.

Kampen spilles senest 25. april, men endelig spilldato er ikke satt ennå.

Bortekamp neste helg

– Vi oppfordrer oppfordrer alle Vesterålinger i Tromsø til å møte opp og heie frem våre unggutter, skriver SIL på sin hjemmeside på Facebook.

Det er de yngste spillerne på herrelaget til SIL som utgjør G19-laget, og det er en tøff motstander de møter.

– Vi fikk beskjeden i dag, og det blir bortekamp mot Tromsdalen, sannsynligvis neste helg hvis vi får det som vi vil. For spillerne er dette ei ekstra turnering å være med på. Nesten hele seniorlaget er 18-19 år, så det å få ei egen turnering for dem å delta på er bare artig, sier leder i Sortland IL, Mats Aas.

– Vi skal gi alt

Sondre Nordgaard Meløe ser fram til kampen:

– Vi ser frem til å møte noe som sansynligvis er et veldig bra lag, og vi skal gi alt for å komme oss til neste runde. Vi har trua på at det kan være mulig å slå detta Tuil laget, og da kanskje få en mulighet til å få et bra lag til Blåbyhallen. Men det e ingen tvil om at vi blir å få en vanskelig kamp mot Tuil, sier han.

– Hvordan skal dere vinne kampen?

– Jeg trur vi alle er nødt å ha en ordentlig god dag og vi er ikke minst nødt å være god defensivt og effektiv offensivt, slår Meløe fast.