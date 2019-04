– Spenn på dere skiene og kom. Vi lover god stemning i bakken

Sortland

Sortland Alpinklubb har åpen bakke i Ånstadblåheia i påska.

– Vi har vært superheldig med været i dag. Det var fantastisk at det endelig kom en fin påskedag. Det har vært godt besøkt i bakken i dag, så jeg tror det ble en god dag resultatmessig, sier leder i Sortland Alpinklubb, Marita Svartsund.

Hun forteller at når mange tok turen i bakken, ble det ordentlig påskestemning.

– Bare glede og sol

– Folk har grillet og setter seg ned ved bakken og da blir det ordentlig god stemning. Heldigvis er det meldt like godt vær torsdag, så da håper vi enda flere har mulighet til å komme, sier hun.

Påska er tampen på sesongen. Mildere vær gjør at det blir utfordrende å få preppet bakken med tråkkemaskinen.

– Dette er de siste åpningsdagene våre, det er ikke tvil om at våren er på tur. Vi merker det veldig på snøen. Den lar seg ikke behandle på samme måte som når det er kaldt. Det blir vårsnøen blir råtten, og det er ikke mulig å kjøre maskinene så mye lengre enn ut denne uka, sier Svartsund.

Kaldt

Allerede er det ei utfordring å få laget gode forhold.

– I natt var det kaldt, slik at man har klart å lage gode forhold i bakken. Men når temperaturen er på 6-8 grader tar det kort tid før det blir oppkjørt. Samtidig er det slik at folk kommer ikke i påska for de gode forholdene, men for det å stå på ski og nyte. Og det blir en helt annen stemning med en gang det er sol. Da er folk i så godt humør, det er bare glede, sier hun.

Snø i hele bakken

– Fredag er det meldt regn. Vi krysser fingrene for at det ikke slår til, men at det blir vær som dette i to-tre dager til. Det fortjener vi, ikke bare de i bakken, men alle vesterålinger, sier hun.

Torsdag varsles det strålende sol.

– Da håper jeg virkelig på full bakke. Alle som har mulighet må komme, for det er potensielt siste mulighet i år. Det er bare å spenn på seg skiene og komme, så lover vi bra stemning, sier Svartsund.

– Vi er så heldige at det er snø i hele bakken, så det er fantastisk. Frikjørerne de kjører også. Det er noen få områder hvor det er litt stein, men de som kjører fritt vet hvor de skal kjøre. Å kjøre slalåm mellom busker og stein er spennende. Hele fjellet og hele skogsområdet blir brukt, sier Svartsund.

Vindstille

I Ånstadblåheia har det vært vindstille onsdag.

– Vi er kjempeglade når vindturbinene står stille. Da er det helt ekstraordinære forhold der oppe, med både sol og vindstille. Og onsdag når sola tok ordentlig i bakken, da merker man virkelig at man våkner til live, sier hun.