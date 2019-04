Vant knepent over Sverige i finalen

Sortland

Det var jubel i København da det norske U16-laget gikk til topps og ble nordisk mester! U16 laget kapret tittelen som nordiske mestre etter en strålende opphenting i det siste finalsettet mot Sverige.

Langslagssjef og lagleder Kristian Barstad Ellingsen fra Sortland er stolt av laget:

– Vi vant for to år siden og var dermed regjerenede mestre, sier Barstad Ellingsen.

Svenskene favoritter i finalen

Nordisk mesterskap i bridge arrangeres annet hvert år, og til helgas mesterskap var det mange nye og yngre spillere som var med på laget.

– Siden vi hadde så mange nye spillere med, anså vi oss som outsidere i forhold til Sverige. I innledende seriespill der vant Sverige ganske klart. Og U16-laget lå ikke langt foran Danmark til å kapre den siste finaleplassen, sier han.

I og med at Sverige bamt seriespillet klart, måtte de anses som favoritter til finalen. Men det norske laget hadde allerede da bevist at de kan når det gjelder.

– Vi slo faktisk svenskene i et innbyrdes oppgjør i seriespillet. Sånn dett har vi vist at på vårt beste kan vi være med og kjemep med de. Og sett i lys av dette, hadde vi forhåpninger om at det kunne gå veien, sier Kristian Barstad Ellingsen.

I finalen var det tre omganger, det norske laget lå litt bak etter både første og andre omgang.

– I siste omgang snudde vi, gikk forbi og vant. Vi vant med en relativt knepen seier, sier han.

Snart uttak til EM

Nordisk mesterskap er et steg på veien mot EM som skjer i juli.

– Vi fikk faktisk lov til å stille med to lag fra Norge i U16-årsklassen. Det andre laget som var med, som bestod av tre gutter og to jenter tapte bronsjefinalen mot Danmark, sier han.

Etterhvert er det blitt en hel del spillere som konkurrerer i U16-klassen. Og siden disse bor spredt over hele landet, var det en gylden mulighet for landslagssjefen å få sett spillerne i aksjon.

– At vi fikk mulighet til å stille to lag er veldig bra. Det er litt kniving om plassene til EM, og det er ikeke så ofte jeg får sjansen til å observere spillerne. Det var viktig for meg å få observert fisse for å komme nærmere et uttak til EM som skjer nå i løpet av noen uker, sier landslagssjefen.

Norge gjorde for øvrig nesten rent bord i nordisk mesterskap i København, og vant tre av fire klassen.

– Vi stilte med U16-lag, U21, U26 og en jenteklasse i U26. Og vi vant alle bortsett fra U21, sier Kristian Barstad Ellingsen.

Tidenes yngste

Kristian Barstad Ellingsen var selv med i sin tid og vant U16 i nordisk i 2011 og 2013 som spiller. Nå bekler han laglederrollen og er landslagssjef, noe som han kombinerer, ettersom han samtidig satser på å være spiller selv.

– Jeg er veldig stolt av laget, og av både guttene og jentene som har deltatt på nordisk. En av spillerne som er på laget er bare 11 år gammel, han er trolig tidenes yngtse nordiske mestre i brigde, sier Barstad Ellingsen.

Vi lå under med 13 poeng etter to av tre finaleomganger. Etter å ha vunnet siste finaleomgang med 25 poeng kunne vi slippe jubelen løs! Sammenlagt vant vi da med 12 poeng, sier han.

Stilling etter to av tre finaleomganger: Norge - Sverige 33-46

Sluttstilling, etter tre av tre finaleomganger: Norge - Sverige 98 - 86.