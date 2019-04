Fredrik fra Sortland er med på Paradise Hotel

Sortland

21-år gamle Fredrik Norum fra Sortland blir dermed en av de nye deltakerne nå programmet nå spisser seg til. Til VOL forteller en oppglødd Norum at han kom inn i programmets åttende uke, av de totalt 12 ukene innspillingen varte. Norum, som for mange er mest kjent som tidligere keeper på Sortlands herrelag i fotball, ble påmeldt av en tidligere lagkamerat.

– Det skjedde etter en hjemmekamp mot Skjervøy i fjor, da en lagkamerat meldte meg på. Jeg ble påmeldt fordi alle jeg kjenner mente at jeg passet så godt inn i programmet. Jeg er en impulsiv type som for eksempel kan finne på å plutselig reise til Spania i morgen, sier han.

– At jeg ble plukket ut er en drøm som gikk i oppfyllelse, legger han til.

Fant tonen

Hva som eksakt skjedde i programmet, og hvor langt Norum til slutt kom, kan han selvsagt ikke røpe. Han legger ikke skjul på at oppholdet var svært innholdsrikt.

– Det var noe av det artigste jeg har opplevd. Jeg kom godt inn i gruppa og følte at jeg fant tonen og passet inn i gjengen, sier han.

Mange Tv-seere og opinionen for øvrig, er ikke alltid like begeistret for at feststemte ungdommer melder seg på programmet for å bli kjendiser og ellers få eksponering. For Norum er ikke det å bli kjendis en målsetning i seg selv. Han vil rett og slett bare ha det gøy.

– Jeg bryr meg ikke om hva andre tenker. Jeg gjør hva jeg vil. Årsaken til at jeg meldte på er at jeg ville ha det jævlig gøy. Å bli kjendis er rett og slett ikke viktig for meg. Jeg ville bare være meg selv hundre prosent, slår han fast.

Har fått jobbtilbud

De som har gløttet på Paradise Hotel, har sannsynligvis registrert at ungdommene som deltar sjelden spytter i glasset. Det passer Norum som hånd i hanske.

– Det var veldig mye festing i programmet, noe som passet meg bra siden jeg liker å feste selv. Vi får servert en viss mengde alkohol, men bare til noen blir overstadig beruset. Da stenger baren, sier han.

– Du frykter ikke at deltakelsen i programmet kan gjøre det vanskelig å få jobber i fremtiden?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg tror det bare vil gjøre meg mer attraktiv på jobbmarkedet. Jeg har allerede fått en liten sponsorjobb som følge av deltakelsen, sier han.

Vurderer å ta opp igjen fotballen

Norum bor til vanlig i Oslo, der han jobber som selger. For øyeblikket er han ikke aktiv som fotballspiller, men utelukker ikke at han tar på seg keeperhanskene igjen etter hvert.

– Det har vært en del andre ting som har tatt tid etter at jeg flyttet til hovedstaden. Men jeg kommer nok til å fortsette å spille fotball, slår Fredrik Norum fast.

Fredrik Norum sjekker inn på Paradise hotel i episoden som går på TV3 mandag kveld. Sortlendingen er for øvrig ikke den eneste sortlendingen som har deltatt i det sagnomsuste programmet. Vinteren 2018 deltok Thea Enoksen fra Stomarknes, i noen episoder av realityserien.