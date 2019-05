400.000 filmkroner til Vesterålen

Sortland

Det er Filmfond Nord har som bevilget pengene til de fire vesterålsprosjektene.

Odel

Gisle Normann Melhus har adresse i Stamsund. Han har fått 100.000 kroner til en spillefilm med utgangspunkt i Vesterålen.

«Karen har vokst opp på et småbruk i Vesterålen som offer for stadig grovere mobbing. I siste øyeblikk før hun skal til å ta sitt eget liv for å unnslippe mobberne, bestemmer hun seg i stedet for å ta hevn ved å bli en suksess. Når hun 20 år senere er serie-grunder i USA, kalles hun hjem til farens dødsleie og oppdager gåren hun har odel til må reddes - og at hun faktisk bryr seg.»

Livet i havet

Katrine Strøm fra Andøy er mest kjent i teatersammenheng. Hun har fått støtte til å lage manus til en tv-serie med tittelen ‹Livet i havet».

«En eventyrlig introduksjon til livet i havet, på barns premisser, fullt av fantasi og humor, med fokus på undring og stillferdig ærlighet, hvor barn i møte med en imaginær fisker blir tatt bort fra hverdagens stress og mas, og inn i havets verden, hvor kunnskapsformildingen ikke skal være belærende, men vekke barns nysgjerrighet.»

Jul med Jamal

Torfinn Iversen begeistret vesterålingene med filmen «Oskars Amerika». Han har regien på filmen «Jul med Jamal», som har fått 100.000 kroner i støtte.

«Ungdommelig juleroadmovie om ei tenåringsjente og en ung afghansk flyktning som sammen rømmer fra ei lite bygd i Nord-Norge, i håp om å finne ekte kjærlighet. En film som på tross av lyspunkter og humor har en gjennomgående mørk undertone.».

Smile og Vinke

Eva Charlotte Nilsen har fått 100.000 kroner i manusstøtte til en dokumentar med tittelen «Smile og Vinke».

«Smile og Vinke er et Filmessay om et fjærelandskap i Vesterålen. Flovann og erindringer blandes sammen i fortellingen om livets sårbarhet og det som blir igjen når noe er borte. Stranda er en invitasjon til den nysgjerrige og til det å skape. Flo og fjære hele døgnet, hele livet. En langsom pust som aldri tar slutt. Som om døden ikke fantes.».

Totalt var det kommet inn søknader om 5.928.999 kroner. Styret i Filmfond Nord innvilget 13 søknader på til sammen 2,2 millioner kroner