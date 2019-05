Gir tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Sortland

Det fremkommer i et brev sendt til Sortland kommune, som er vertskommune for veterinærsamarbeidet i Vesterålen.

Vesterålen ber om tilskudd til veterinærvaktordningen Kommunene Bø, Øksnes, Hadsel, Lødingen og Sortland søker Fylkesmannen i Nordland om et tilskudd på totalt 780.656 kroner i tilskudd til veterinærvaktordningen i regionen.

– Øker stabiliteten

Kommunene søkte Fylkesmannen om 780.656 kroner i tilskudd til veterinærvaktordningen i regionen i desember. 13. mars ble det sendt en revidert søknad, der det ble søkt om 1.200.000 kroner i tilskudd for 2019.

– Stimuleringstilskuddet øker stabiliteten og sjansen for å beholde veterinært personell over tid. God lokalkunnskap og erfaring er uvurderlig. Det er i tillegg viktig å få fram at vaktområdet Bø og Øksnes har behov for sesongtillegg i lammingstiden. Det vil si at det ytes statlige midler til å dekke opp en ekstra stilling i lammingssesongen, sto det i den første søknaden.

Det ble pekt på at det også er behov for sesongtillegg i lammingstiden i vaktområdet Hadsel, Lødingen, Sortland og Kvæfjord.

Totalt omsøkt for 9,6 millioner

Fylkesmannen peker i sin vurdering på at de har fått inn søknader fra tolv vaktdistrikter og sju enkeltkommuner i 2019. Totalt er det omsøkt 9.633.641 kroner i tilskudd. Nordland er dog tildelt en lavere sum, 7.722.000 kroner i 2019.

– Stimuleringstilskudd skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger, skriver Fylkesmannen.

Hvilke søknader som skal prioriteres tar utgangspunkt i noen kriterier.

Også Andøy kommune har fått innvilget tilskudd, og får 250.000 kroner til veterinærvaktordningen.