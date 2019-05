Foreslår store endringer i Statens Vegvesen: Dette betyr forslaget for Vesterålen

Sortland

Dette kommer frem av forslaget til Vegdirektoratet, som for Vesterålen sin del gjenspeiler det vi så da Statens Vegvesen la frem sitt forslag tidligere i år. Det Vegdirektoratet kom med i dag, var merknader til dette forslaget som ble utformet av konsulentselskapet Capgemini Consulting.

I januar sa avdelingsdirektør på Trafikant og kjøretøyavdelingen ved Statens vegvesen i region nord, Jørn Simonsen, at dagens tilbud ved trafikkstasjonen på Sortland i hovedsak vil bestå, men med noen få endringer.

– Vi foreslår å flytte oppkjøringen på motorsykkel til Harstad. Årsaken er at det er for få som kjører opp på Sortland, rundt 35-40 personer per år. I den forbindelse mener vi at det blir for dyrt å beholde tilbudet. Den beste løsningen, mener vi, er da å flytte oppkjøringen til Harstad. Avstanden dit er ikke lenger enn at det bør være overkommelig for folk i Vesterålen, forklarte Simonsen.

Når det gjelder oppkjøringene på tunge kjøretøy, både for tunge og lette klasser, foreslås de å beholdes.

– Det er såpass mange som tar førerprøven på både lastebil og buss, og vi vil derfor tilråde at det tilbudet fortsetter på Sortland, sier avdelingsdirektøren.

Ingen mister jobben

På spørsmål om det er planlagt en nedbemanning på trafikkstasjonen i Sortland, svarer Simonsen at det ikke er tilfelle.

– Ingen i trafikant og kjøretøyavdelingen på Sortland, og i region nord forøvrig, mister jobben i forbindelse med omstruktureringen. Alle avganger vil være naturlige, understreket han.

Simonsen understreker at tjenestetilbudene på Sortland ikke kommer til å bli dårligere enn de har vært tidligere.

– Omdefineringen og omdøpingen har med tjenesteinnholdet å gjøre. Noen steder får man for eksempel kjøre opp til motorsykkel, andre steder ikke. Innbyggerne i Sortland og i Vesterålen får tilgang på de samme tjenestene som tidligere, med unntak av MC-oppkjøringen, sier han.

