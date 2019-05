Sortland

Årsakene til dette er at vinden kommer nordfra. Det blir mest vind fra omkring lunch til barne-tv begynner. Så spakner vinden noe.

På Andenes blir vinden veldig frisk. Det meldes stiv kuling hele døgnet. Dette et for øvrig helt normalt for årstiden. Nordøst kuling og fire varmegrader, er et fenomen andværingene kjenner til.

Myre får liten kuling, og Bø og får frisk bris.