Og så var han tilbake på Paradise hotel enda en gang

21-åringen røk ut en knapp uke etter at han ankom hotellet i slutten av april. Det gikk ikke mange dager før han forsvant ut igjen. Etter halvannen uke, var han tilbake på Paradise Hotel, men gleden skulle være kortvartig også denne gang og Norum måtte sjekke ut på nytt.

Fredrik fra Sortland er med på Paradise Hotel I mandagens sending av Paradise Hotel, entrer en vesteråling det beryktede hotellet i Mexico.

Mandag var han igjen å se i det populære realityprogrammet, men ikke lenger som vanlig deltaker. Nå har han blitt en del av juryen.

– Det å være i juryen betyr at jeg skal være med på å gjøre valg på hvem som ender opp i finalen til slutt, i tillegg til at jeg skal være med å avgjøre hvem som vinner hele greia. Vi får vanskelige oppgaver i løpet av uken som forandrer mye på hotellet, sier Norum til VOL mandag kveld.

Slapp å tenke på spill

Hvordan synes han så det var å komme tilbake til hotellet som han allerede har forlatte flere ganger?

– Det å komme tilbake på hotellet som jury var gøy. Jeg kunne kose meg og ha det bra uten å tenke på noe spill siden jeg er ute uansett. Det er selvfølgelig kjedelig at det var inn og ut to ganger, men jeg var veldig fornøyd når jeg fink høre at jeg var med i juryen, sier han.

På spørsmål om hvem han mener fortjener å vinne årets Paradise Hotel, svarer han:

– Den jeg mener fortjener Paradise Hotel, er uten tvil Mario (Riera, red.anm) Han er den eneste som har vært fra dag en, tillegg til at han har hatt mange imot seg hele veien, sier Norum.

Har ikke endret seg

Ifølge Vesterålens ferskeste reality-kjendis, har ikke oppholdet inne på hotellet verken påvirket eller endret på noen slags måte.

– Oppholdet har ikke gitt meg noe annet enn en fantastisk opplevelse, i tillegg til mange nye venner. Selv har jeg ikke endret meg noe, synes jeg, slår Fredrik Norum fast.

