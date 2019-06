Magdalene kom på 12. plass i Tour de Himelfart

Sortland

Tour de Himelfart består av fem etapper, over tre dager og start og målgang i rittet er i Odde i Danmark. Da rittet gikk av stabelen i helga var det ryttere fra ti nasjoner med, og 77 startende.

Dag to i rittet er tempoetappe, mens rittets siste etappe på 73 kilometer kalles for kongeetappen. Den etappen inneholder et element som Magdalene er begeistret for.

– Jeg er sånn som liker det best når det er litt bakker, jeg liker det ikke så godt når det bare er flatt. Løypa var på 14 kilometer som vi syklet fem ganger, og jeg var litt spent på løypa på forhånd. Jeg liker best etapper når de blir litt langt, men selv om jeg var spent følte jeg at løypa skulle passer meg greit, sier hun.

– Taklet feltkjøringa bra

Med 77 startende blir feltet ganske stort.

– Jeg er litt fersk i syklinga og har ikke suklet så mange ritt med så stort felt. Det er veldig avgjørende å komme seg godt fram i feltet for å være med beste framme i fronten. Hvis ikke kan man falle av, det hjelper ikke om man er sterk, man kan falle av fordi man blir dårlig plassert i feltet, sier Lind.

– Jeg var veldig spent på hvordan jeg kom til å takle det, men jeg kom meg framk og følte at jeg taklet feltkjøring bra. Jeg var med i rittet og lå godt framme hele tiden, så egentlig er jeg ganske fornøyd. Jeg må jobbe litt mer med posisjonering i feltet før spurten, for å få enda bedre plassering. Men bortsett fra det følte jeg at jeg matchet de ander jentene bra og kan si meg fornøyd, sier Lind.

Med deltakere fra både Sverige, Danmark og Nederland var nivået i rittet høyt.

– Sånn sett kan jeg være fornøyd, sier hun.

– Gleder meg til fortsettelsen

Magdalene bor for tiden i Bærum og er snart ferdig med første år på Norges Toppsidrettsgymnas (NTG). Tidligere syklet hun for Vesterålen sykkelklubb, men etter flyttinga sykler hun nå for Ringerike sykkelklubb.

– Nå har jeg fått ei lagvenninne. Vi kjører i lag og jobber for hverandre underveis, og det er veldig artig, sier hun.

Lind skal satse videre innen sykkelsporten.

– Jeg synes det har vært kjempeartig med de rittene jeg har vært med på i år, og gleder meg veldig til fortsettelsen, sier hun.

Det neste store rittet for talentet blir om to uker, da går Gyldne gutuer av staben som er Norgescup.

– Da får jeg matchet meg med de beste jentene i landet, og det blir spennende, sier Magdalene Lind.

God erfaring til NM

Lind har tidligere imponert Thor Hushovd med sitt talent. Og hun er stadig på utkikk etter forbedringer.

– Da jeg kom i mål var jeg fornøyd med kjøringen underveis, og følte at jeg hadde gjort mitt beste. Men samtidig så ble jeg litt småirritert på meg selv fordi jeg vet hvor viktig det er å komme seg fram i spurten. Hadde jeg klart å komme meg enda bedre fram ville det blitt en bedre plassering, sier Lind.

Verdifull erfaring fra rittet tar hun med seg videre.

– Dette var ikke mitt livs viktigste ritt, så jeg tar med meg masse erfaring videre. Nå nærmer NM seg, det skal være på hjemmebane for Ringerike sykkelklubb, og jeg tar med meg god erfaring videre til mesterskapet, slår Lind fast.