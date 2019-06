Sortland Bridgeklubb tok bronse i NM for lag

Sortland

Under Norgesmesterskapet i bridge for lag var et lag fra Sortland blant de åtte lagene som gjorde det skarpt og klarte å kvalifisere seg for finalen.

Totalt deltok 208 lag på NM i brigde for lag på Sola i Rogaland. Kristian Barstad Ellingsen fulgte NM-finalen for lag på tett hold. For laget fra Sortland ble det en nervepirrende finale.

Opprykk til toppdivisjonen for Kristian og kompani Kristian Barstad Ellingsen og laget har spilt seg opp til 1. divisjon i bridge.

Ørsmå marginer

– Det var ei vanvittig spennende avslutning. Det var fire lag som kjempet om sølv og bronse som lå side om side. Før den siste kampe lå Sortland som nummer to, sier han,

Det var så ørlite poeng som skilte lagene, slik at det kunne ende med alt fra sølv til femteplass.

– Da Sortland møtte ett av lagene i den siste kampen, var de avhengig av å holde både det laget og ett lag til bak seg poengmessig for å få medalje. Det vekslet litt i løpet av den siste kampen, da Sortland kom ut og var ferdig med sin kamp var de nummer tre. Det var ørsmå marginer, sier Ellingsen.

Opprykk til toppdivisjonen for Kristian og kompani Kristian Barstad Ellingsen og laget har spilt seg opp til 1. divisjon i bridge.

Stavanger lå da like bak Sortland, men hadde fortsatt to spill igjen i finalen.

– Da fulgte vi med på live-oppdatering. I nest siste spill smatt de forbi. Sortland var da 0,05 poeng bak bronsen og nede på fjerdeplass. Det tilsvarer tusendeler på en hundremeter, det er ingenting. Stavanger tapte imidlertid det siste spillet sitt, og da smatt Sortland forbi og fikk bronse, sier han.

Da kunne laget bestående av Stig Arne Ellingsen, Olav Ellingsen, Ståle Digre,, Gunnar Harr, Silje Rasmussen og Håkon Arild Bergsrud endelig slippe jubelen løs.

Kan måle seg med de beste

– Det var stor stas! Dette er ei turnering med 208 lag, seks utslagsrunder har skalert det ned til åtte lag i finalen. Og Sortland hevdet seg godt, de vant fem av syv kamper. De som vant NM hadde bare ett tap i hele finalen, og det var mot Sortland. Det viser at laget kan måle seg med de fleste og de beste, sier han.

Håkon Arild Bergsrud er en nestor i den lokale brigdeklubben på Sortland, og blant medaljevinnerne.

– Han er 75 år, og det er nok ikke mange i den alderen som tar NM-medalje, så det var veldig artig, sier Kristian Barstad Ellingsen.

Tilbake i 2005 vant Sortland vant NM for lag. Den gang var også Olav Ellingsen og Håkon Arild Bergsrud med på laget. Fra laget til Sortland brigdeklubb er det tre av spillerne som har kvalifisert seg for NM i par i september. De tre er Gunnar Harr, Ståle Digre og Olav Ellingsen.

– Det har vært en strålende sesong for Sortland brigdeklubb. Det er tøft bare å kvalifisere seg til NM-finale, der er mange skikkelig gode lag som deltar. Så det har vært bra innsats, slår Ellingsen fast.