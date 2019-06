– Vi legger til rette for at ungene skal ha det artig sammen

Sortland

– Jeg er veldig glad for at vi får dette til, fordi det er et fantastisk tilbud. Det er for alle som ikke er dratt på ferie, eller som ikke skal på ferie, sier Tine Riksen i Sortland IL.

I 2016 åpnet Blåbyhallen dørene for første gang om sommeren, med det som er et juli-tiltak og som varer hele måneden. Barn og unge kan delta på aktivitetene gratis.

– Dette er tredje året vi arrangerer sammen med samarbeidspartnere. Sortland IL ønsker å være en samfunnsaktør som tilbyr trygge idrettslige arenaer der alle kan være inkludert og drive på med idrett. Det er et lavterskeltilbud, sier Tom Erik Fuglevik.

På jakt etter aktivitetsledere

– Nå er vi på jakt etter noen ungdommer som skal jobbe der og være sammen med ungene. En side av saken er at vi som klubb tar et samfunnsansvar ved å ha tilbudet. Vi synes også det er flott at vi kan tilby ungdommer sommerjobb der de får sluttattest, fordi det er ikke bare enkelt for ungdommer å få sommerjobb, sier Fuglevik.

Det er aktivitetsledere i alderen 16 til 19 år man nå er på jakt etter. Åpen Blåbyhall er også en del av NFF-satsingen «Eat, Sleep, Move».

– Det er ikke til å legge skjul på at «Eat,Sleep, Move»-konseptet er grunnen til at vi ønsker å videreføre dette tilbudet. Til høsten skal vi ha en stor cup med dette som tema, der vi har fokus på sunn livsstil, mye idrett og sunt kosthold, sier han.

Åpen Blåbyhall er ikke en fritidsordning, og man deltar på eget ansvar. Aktivitetslederne som blir ansatt av klubben skal ta bare på deltakerne, inkluderer alle som holde dem i aktivitet.

– Det blir lagt til rette for familier, det blir kafè der slik at man kan tilbringe noen timer i hallen, sier Fuglevik.

Gode besøkstall

Tidligere år har Åpen Blåbyhall hatt veldig gode besøkstall.

– Det avhenger litt av vær og føre. Men blir det veldig fint vær kan vi trekke på utsiden av hallen. Og er været dårlig er det fint å være inne i hallen, sier Fuglevik.

Han legger til at for mange unger er skoleferien lang.

– Det er dermed fint med et tilbud i juli måned når mange foreldre jobber, at vi kan ha trygge rammer, Mellom 50 og 70 barn og unge var innom daglig i fjor. Det har vært gjennomsnittet de siste årene og vi har også sett en økning fra 2017 til 2018. Det har sammenheng med at tilbudet er blitt mer kjent, og at også tilreisende er blitt opplyst om det, sier Tom Erik Fuglevik.

– At unger skal ha det artig sammen

– Vi har fått Kiwi som sponsor av frukt, og der blir vann i tillegg til normal kafèdrift. Vi ønsker å opprettholde dette som et tilbud for alle og Samfunnsløftet, Kulturfabrikken og Blåbyhallen har vært samarbeidspartnere som er med på å gjøre det mulig. Dette er ikke et tilbud vi skal tjene penger på, tvert imot, slår Fuglevik fast.

Han tilføyer at man derfor er avhengig av samarbeidspartnere for å gjøre det mulig med åpen hall i en måned.

– Det vi ønsker er at flest mulig skal benytte tilbudet. Det koster ingenting å være der og vi organiserer og har utstyr ikke bare til fotball men til andre aktiviteter også. Vi tilrettelegger for at ungene og familiene skal ha det artig sammen, sier han.