Slik vil kommunestyret at fremtidig skolestruktur skal bli

Rødt sitt forslag

Kommunestyret vedtar følgende Kommunedelplan for framtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019 – 2034:



Dersom dagens forutsetninger ikke endres betydelig i planperioden, legges punktene nedafor til grunn for utvikling av skolestrukturen i Sortland:



1. Det settes straks i gang arbeid med å erstatte Sortland barneskole med nybygg som plasseres i Lamarka Nord.

2. Innafor planperioden videreføres skolene på Holmstad, Maurnes, Strand og i Sigerfjord tilsvarende dagens kretsinndeling som 1 – 7 skoler. Det settes umiddelbart i gang prosjekt for å avdekke behov for vedlikehold, oppgradering og eventuelt tilbygging for å kunne gi tilfredsstillende lokaliteter i planperioden.

3. Ungdomstrinnet på Holmstad overføres til Sortland ungdomsskole fra høsten 2020.

4. Lamarka skole fortsetter som i dag i minst 10 år inn i planperioden. Skolen oppgraderes blant annet med tilfredsstillende arbeidsrom for ansatte, uteområde og eventuelt andre nødvendige tiltak.

5. Mot slutten av planperioden, 2019 – 2034, vurderes det om Lamarka skole skal erstattes av ny skole i umiddelbart nærhet av nye Sortland barneskole i Lamarka Nord. I tilfellet dette gjennomføres skal det vurderes om Lamarka skole kan nyttes til kommunal barnehage. Det skal også vurderes om de 2 nybygde skoleanleggene, nye Sortland barneskole og nye Lamarka skole, skal fordeles på 1 – 4 og 5 - 7.

6. Holand skole fortsetter som i dag. Det gjøres nye vurdering for framtida til skolen ved tidspunkt for ferdigstillelse av ny Sortland barneskole. I mellomtiden gjøres det nødvendig vedlikehold og oppgraderinger.

7. SFO-tilbudet opprettholdes på alle barneskoler som nå.

8. Bassenget på Maurnes rehabiliteres.

9. Utredning og prosjektering av ny svømme-/idrettshall videreføres med utgangspunkt at anlegget plasseres i Lamarka. Vurdering av andre anlegg settes på dagsorden.



3 Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en mer detaljert handlingsplan innen utgangen av 2019 for iverksettelse av skolestruktur i Sortland.