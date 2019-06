Madcon spiller på Fæsterålen

Sortland

– Vi tar hvert år stor økonomisk risiko fordi vi ønsker å skape noe spesielt for Vesterålen. Heldigvis er festivalen såpass innarbeidet at vi år har turt å bestille litt ekstra stæsj til scenen, for å si det sånn: vi lover show, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

Årets artistrekke toppes av Madcon, som er det mest suksessfulle rapbandet i Skandinavia internasjonalt. Med monsterhits som “Barcelona”, “Beggin” og “Don´t worry” har duoen holdt seg aktuell helt siden de startet i 1992. Så høy internasjonal rang har de, at de i 2013 hadde med seg Snoop Dogg og Kelly Rowland med seg på albumet “Icon”. Madcon er aktuell med singelen “Callin you” som allerede har nesten 1. million streams på Spotify.

Madcon kommer til Fæsterålen med fullt crew, der tolv personer skal sørge for “massedains” blant Fæsterålingene, står det å lese i pressemeldingen.

– Vi er helt sikre på at Madcon kommer til å laise steminga rimelig i taket (Fæsterålen har ikke tak, festivalkontoret anm.) på Fæsterålen, sier Pedersen. Med over to millioner månedlige lyttere på Spotify er det ingen tvil om at det nå er en internasjonalt anerkjent artist som kommer til Fæsterålen.

Ifølge Wikipedia ble Madcon dannet som en rap- og dansegruppe i 1992. Opprinnelig besto den av fem medlemmer, men ble på et tidlig tidspunkt redusert til to: Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam.