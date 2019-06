– Jeg håper å få en rolle i filmen, for da blir jeg kanskje filmstjerne når jeg blir stor

Sortland

Seansen fant sted på Sortland hotell, der flere håpefulle unggutter hadde møtt opp for å kjempe om filmens to hovedroller.

– Filmen handler om to stebrødre som rømmer bygda i et badekar for så å krysse fjorden. På veien støter de naturligvis på store problemer og oppdager hva brorskap egentlig handler om, har Olsen tidligere uttalt til Vesteraalens Avis.

Det er nettopp de to nevnte karakterene som regissør Olsen prøvde å finne mandag. I tillegg har det også vært en audition i Bodø, der rundt 30 unggutter fikk prøve seg.

– Det tar tid å finne de rette skuespillerne, og det er derfor vi prøver ut såpass mange. Vi må finne de retter personene, og som har den rette kjemien, sier Henriette Endresen, som hjelper til på audition og som er ellers er kostymeansvarlig for filmproduksjonen.

Ifølge Endresen vil det ikke ta lang tid før det blir endelig avgjort hvem som får de to hovedrollene.

– Vi plukker de ut i neste uke. Årsaken er at vi vil bli ferdig med rollebesetningen før ferien. I august starter innspillingen, så vi har ikke veldig mye tid. Dessuten må skuespillerne få litt tid til å forberede seg også, sier hun.

En av dem som håper å få en rolle i filmen, og som deltok på mandagens audition på Sortland, var sju år gamle Thorvin Olsen fra Øksnes. VOL fikk bli med den engasjerte unggutten inn på audition. Hvordan det gikk, og hvordan han selv syntes det føk av seg, kan du se i videovinduet over.