Ny NM-bronsje til Håvard Heggland

Sortland

– Jeg var klar over at jeg var i god form, men dette er likevel i overkant, oppsummerte Håvard etter 2.25,55. Han hadde tidligere en «pers» på 2.29,30.

Sølvet gikk på 2,25,15.

– 200 medley er egentlig en sekundær øvelse for meg. Det er 200 bryst og 400 medley som er mine prioriterte øvelser her denne helgen, presiserer Håvard. Han går på NTG i Bærum. Sammen med sine klassekamerater har de nå vært to uker på treningsleir i Bulgaria.

– Det har tydelig gjort godt, sier Sortland-gutten som er i ferd med å gjennomføre sitt livs mesterskap.

Håvard går inn i kveldens seniorfinale med sjette beste tid. I går ble han nummer fem i seniorfinalen på 200 medley.

Nesten finale

Aurora Stavøy (17) ble nummer 10 på 50 meter bryst i dag. Sortland-jenta som også går på NTG gjorde 28,29. Hun var bare to tideler fra en femteplass i juniorklassen.

– Jeg hadde i forkant et mål om å komme inn blant de åtte beste juniorene på en av øvelsene, sier Aurora som også ble 13 på favoritten 200 butterfly.