Den sure fjerdeplassen

Sortland

– Det ble i alle fall personlig rekord, oppsummerte Håvard etter å ha senket sin bestenotering med nesten fire sekunder.

Håvard innledet NM med bronse på 200 medley. Han fulgte opp med ny tredjeplass på 200 bryst. Sortland-gutten var også i seniorfinalene på sine tre beste øvelser. Her er han blitt fem, seks og syv.

– Jeg tror nok kanskje 200 meter bryst har vært min beste prestasjon så langt her i helgen, sier Håvard som på denne øvelsen senket sin bestetid med over to sekunder.

Håvard svømmer normalt best om kvelden. I hans to første seniorfinaler på bryst og 200 medley svømte han betydelig fortere da han tok medaljene om formiddagen i juniorklassen.

– Det sitter nok like mye i hodet. Normalt svømmer jeg fortest om kvelden. Jeg hadde i forkant av de første finalene et håp om å svømme min pers ytterligere ned, understreker han.

Lovende takter

Harald G. Hansen er blitt nummer ni både på 50 butterfly og 50 rygg. Harald har to sesonger igjen som junior. Ivar Angel (17) ble nummer åtte i juniorklassen på 400 medley. På stafetten over 4 x 100 medley ble guttelaget til Sortland nummer åtte.

