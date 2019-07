– Operert og har det etter forholdene bra

Sortland

Det var natt til søndag at en menn i 20-årene ble knivstukket i mageregionen utenfor utestedet Baren Første på Sortland.

Politiet gikk i morgentimene søndag ut og ba vitner melde seg.

Mann i 20-årene knivstukket: Politiet vil snakke med vitner En mann i 20-årene ble natt til søndag knivstukket i mageregionen. Hendelsen skjedde utenfor et utested på Sortland. Politiet ber nå vitner melde seg.

Operasjonssentralen ved Nordland politidistrikt forteller at etterforskningen etter nattens knivstikking er i gang for alvor:

–Vi er i gang med praktisk og teknisk etterforskning. Teknikere er på plass og undersøker åstedet. Det har også begynte å komme inn tips fra vitner og vi er i gang med å avhøre av disse, får VOL opplyst fra operasjonssentralen.

Politiet fikk tidlig kontroll på mistenkte, også det en mann i 20-årene.

På spørsmålet om det var et alminnelig fylleslagsmål eller dreide seg om et internt oppgjør eller det finnes andre motiver svarer politiet at det er for tidlig å si.

Operert

Mannen som ble knivstukket var våken og bevisst da han ble tatt hånd om av helsepersonell etter hendelsen.

– Når det gjelder offeret er vedkommende operert ved Stokmarknes sykehus og har det etter forholdene bra, opplyser politiet i Nordland.

– Vi er i gang med praktisk teknisk etterforskning og avhør av vitner, opplyser operasjonssentralen ved Nordland politidistrikt.