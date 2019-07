Varsler morsom og innholdsrik høst på Kulturfabrikken

Sortland

Anne Lindmo, Hekla Stålstrenga og Arktisk Filharmoni, Sivert Høyem, Ingrid Olava, Kristian. Fr. Figenschow, Shining, Are Kalvø, Øystein Sunde, Finn Arve Sørbøe, Valkyrien Allstars, Marit Sandvik, Sol Heilo, Tore Johansen, Harpreet Bansal, Ida Maria, Lars Bremnes, Hanne Krogh, Maria Haukaas Mittet og flere til kan du få med deg i Kulturfabrikken i høst.

Humor fra nord og sør

– Den som har lyst på en latterpille eller seks i høst kan glede seg, for allerede i september står Kristian F. Figenschow, Finn Arve Sørbøe og Inge Kolsvik sammen på scenen i komedien «Uroens barn». Det er Lennart Lidström, en av hovedmennene bak «Den fordømte nordlending» og «Zappfe» som har skrevet stykket spesielt for disse tre, sier Mathiassen.

Den som velger å gå på konsert med Øystein Sunde, kan også forvente å få trent lattermusklene – her blir det nok både kjapt gitarspill og kjappe replikker fra en av Norges beste rimsmeder.

Finn Arve Sørbøe er tilbake i oktober, denne gangen i konstellasjonen Finn Arves orkester, der han sammen med blant annet Kristine Henriksen, Knut Erik Sundquist og Nils Anders Mortensen tråler musikkhistorien og finner mangt et gullkorn.

Da forestillinga «Flygel eller fesk» ble testet ut på andøyværingene i fjor skrev VOL sågar at «det var rett og slett en forestilling med musikk fra øverste hylle, og vi vil ikke bli overrasket om for eksempel NRK ville være interessert i å lage tv av dette. (…) underholdning til terningkast seks».

Zöllners Eftf. er også kjent for å kunne få opp stemningen hos publikum, og sammen med Vesterålen Storband satser de stort i høst med en to-akters musikkfortelling med tittelen «Nattseilas», der de forteller historien om Hurtigruta og Richard With.

Til jul kommer Are Kalvø med suksessforestillinga «Hyttebok frå helvete» og lover stand-up, vitser og tull – og kjenner vi mannen fra «Hallo i uken» og «Morgenkåseriet» rett, blir det også plass til skarpe observasjoner der samfunnet tas på kornet.

Underfundige betraktninger over nordmenns liv og levnet får vi nok også når Sindre Myrbostad med venner slår seg løs i Sindres juleshow uten julesanger Vol 4.

Prisbelønnet teater

Kristian Fr. Figenschow gjester også Kulturfabrikken to ganger i høst, først som del av moro-gjengen i «Uroens barn», andre gang i det prisbelønnede stykket «Faren», om den eldre mannen André som utvikler Alzheimer.

Forfatter Florian Zeller mottok Molière-prisen for beste forestilling for «Faren», og stykket har gått sin seiersgang både i Paris, London og på Broadway. Hålogaland Teaters versjon har da også gått for fulle hus i Tromsø og høstet rikelig med lovord.

Stykket «Narvik» er Nordland teaters storsatsing i jubileumsåret, og er skrevet av britiske Lizzie Nunnery. «Narvik» er også et prisbelønnet stykke, det vant «Best New Play at the UK Theatre Awards 2017».

Hitler led sitt første nederlag i slaget om Narvik. Norske og allierte styrker gjenerobret byen etter harde kamper, før krigens gang førte til at man oppgav Narvik. En av soldatene som dro, en ung gutt fra Liverpool, måtte ikke bare forlate Norge, men også sitt livs kjærlighet, en ung norsk jente. Forestillingen er musikkteater og norgespremièren foregår selvsagt i Narvik.

Figurteatret i Nordland kan by på spennende besøk fra Berlin. Numen Company spiller stykket «Solace», en poetisk forestilling som henter inspirasjon fra det japanske Butoh-teatret.

Spennende kunst- og utstillingshøst

En av høstens mest spennende begivenheter foregår allerede i midten av august – da åpner Sortland museum sin nye utstilling «Seabed». Utstillinga følges også av en egen konferanse for barn og unge, Seabed-konferansen, som blir en del av Forskningsdagene.

I august blir det også lansering av boka «Mitt landskap», en dokumentasjon av utstillingen ved samme navn, og som viste fram Gunnar Tollefsens kunstnerskap i dialog med seks yngre nordnorske kunstnere. Til bokslippet kommer også Gunnar Danbolt, professor i europeisk kunsthistorie og blant annet kjent fra radioprogrammet «Kunstreisen».

Årets jazzfestivalkunstner er Karin Hay White, som viser sine nyeste verk i Galleri Ariblå under festivalen og framover mot oktober. Deretter overtar Tove Hov Jacobsen galleriarealet, med utstillingen «Drømmen om en hage». Til jul blir det igjen Pepperkakeby i Galleri Ariblå, der alle kan bli med og lage et duftende julekunstverk.

Og mye, mye mer…

Det blir Barnas fabrikk, sammen med blant annet Barnas turlag, og Vesterålen og omegn sameforening, det blir Lønningsquiz, strikkekafé, te-dans i regi av Sortland frivilligsentral, slektsforskertreff, bruktmarked, afternoon tea og bokbad med Betty’s Tesalong, Vesterålen Pride, Kulturminnedagene, Borgos-jubileum, flerkulturkaffe, NyMusikkuka, Laterna Magica – filmfestival for barn og unge, advokatvakt, LitteraTUR med biblioteket, julelørdag, julebord, salgsmesse med Husflidhåndverkerne i Nordland, Eldredagen, Multikulturell jukebox, romjulsjazz, danseforestilling med Thomas Voll, juletrefest på biblioteket, markering av Verdensdagen for psykisk helse og mye, mye mer!