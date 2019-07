Tre sitter fortsatt i arrest, to sluppet løs

Sortland

Det opplyser Geir Bendiksen, fungerende leder for politiet i Vesterålen til VOL.

Bendiksen sier at politiet har jobbet med store ressurser gjennom hele helgen. Dette innebærer at personell er hentet inn til ekstratjeneste.

Bendiksen sier at etterforskning av denne typen, er ressurskrevende.

– Når vi får opplysninger fra ett vitne, utløser dette ofte behov for å avhøre andre vitner, sier Bendiksen.

Han sier at de to som er løslatt, er løslatt fordi politiet mener at de har kontroll på deres bevegelser. Mandag morgen forberedte politiet ytterligere avhør og etterforskningen pågår mandag med full styrke.

Fristen for å ta enkelte beslutninger er i ferd med å løpe ut. Dersom det er aktuelt med varetektsfengsling, må politiet ta en beslutning i løpet av ettermiddagen i dag, men Bendiksen sier at dette for så vidt ikke er det viktigste.

– Det viktigste for oss er å finne ut hvem som gjort dette og hvorfor.

Mistenkte må fremstilles for tingretten for varetektsfengsling dersom politiet ønsker å ha siktede i varetekt i mer enn 48 timer.