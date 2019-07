Lanserer Pedalfest på Sortland etter ARN

Sortland

– Det har vært en relativt lang prosess både med Arctic Race og Skibsgården. Alt skal skje på parkeringa utenfor kjøpesenteret. Etter litt fram og tilbake, men nå er det klart. Vi gjentar suksessen fra 2013 med Pedalfest, sier Stein Inge Pedersen i Fæsterålen og Deadline Media.

Pedalfesten sist Arctic Race og Norway gjestet Vesterålen ble opptakten og kick-starten til festivalen Fæsterålen.

– Det var da vesterålinger beviste at de har det i seg, stiller opp, kommer ut og har det gøy sammen, bare arrangementet er stort nok og bra nok, sier Stig Abelsen i Fjordkraft, som ikke nølte et øyeblikk da bedriften ble spurt som samarbeidspartner og medarrangør.

Matmarked og pedalfest

– På dagtid blir det matmarked på området, så der blir mye folk der på dagtid. Det kom etter hvert fram at både på Stokmarknes og Sortland, etter at klokka har bikket seks på kvelden og racet er over var ingenting planlagt, det skjer ingenting, sier Stein Inge Pedersen, som dermed tok grep.

Pedalfesten arrangeres til tross for at det helga etter er duket for Fæsterålen.

På pedalfesten stiller denne line-upen med artister: Europe, The Kids, Tindrum og TNT.

– Det er to forskjellige vokalister, Dag Ingebrigtsen fra The Kids og TNT. Og Kee Marcello fra Europe. Det blir låter som «The final countdown», «Forelska i lærern», Rock the night. «Og vill du værra med meg heim», sier han.

Mest fornøyd er Pedersen med å ha fått det som har vært et lenge etterspurt band til Vesterålen.

– Under the kilt har jeg blitt forespurt om å få mange ganger, men det har aldri klaffet å få de til Fæsterålen. Nå kommer de til Pedalfesten, og de får mer spilletid siden det ikke er så trangt program. Det blir fantastisk, sier han.

Viktig å få fortsettelse på folkefesten

– Jeg synes det var viktig å få noe til å skje på kvelden. For det kommer til å bli en vanvittig folkefest på dagtid, og mye galskap. Stemninga og mentaliteten er jo der, humrer Pedersen.

Arrangørene håper folket stiller opp.

– I Vesterålen er det egentlig ingen kultur på å gå ut før eller etter arrangementer og kose seg ute. Det får man mulighet til nå. Her er det muligheten til å samle folk, sier Magnus Hjelle.

På Pedalfesten for syv år siden var det 1600 mennesker samlet.

– Det var en bra start. Året etterpå fikk vi VG-lista til Sortland, og gjorde etterpåfesten etter VG-lista, og så ble det opptakten til Fæsterålen. Dette blir veldig artig, og det er artig at vi har fått med oss Arctic Race på dette, sier han.

Storskjermvisning av rittet

–Det er et stort område der men det kommer til å bli veldig mye greier der og veldig mye folk. Det vi har fått de med på er at det blir et øltelt der også tidligere på dagen. Og det blir storskjermvisning av hele rittet hele dagen. Jeg tror det blir en veldig bra pakke, sier han.

–Takket være Pedalfesten kommer det til å skje noe der hele dagen. Det blir veldig artig. Da Stein Inge Pedersen tok kontakt med oss og lanserte ideen, fant vi ut at det passer veldig bra for oss i Fjordkraft, sier Stig Abelsen.

Fjordkraft kjøpte opp Vesterålskraft Strøm 1. juli i år, og skal satse i Vesterålen og Sortland.

–Da er ingenting bedre enn at vi kan vise vesterålinger at Fjordkraft er kommet for å bli og kommet hit for å satse. Og være med og gi en sånn gave til Vesterålen synes vi er kjempeartig, slår Abelsen fast.