Virkelig bare småpent

Sortland

I et intervju med Bodø.nu skal «Virkelig» ha uttalt at bandet i løpet av ti år skal bli Norges største rockeband på norsk.

Etter konserten fredag under Fæsterålen er det bra at bandet fortsatt har mange år igjen for å nå målet sitt. For det tok virkelig aldri av da bandet entret scena.

Publikum så ut til å tenke at nå var et godt øyeblikk for å gjøre noe annet – kjøpe mer drikke eller slå av en prat med venner og kjente. Det var ikke trengsel foran scena, og det hjelper ikke på når vokalisten flere ganger i løpet av konserten oppfordrer folk om å «komme nærmere».

Folk stod rundt om på festivalområdet, nynnet litt med og hadde det koselig, som om man var hjemme i stua med gjester på besøk og har satt på noe bakgrunnsmusikk.

Småpent

«Virkelig» har flere fine sanger, men på Fæsterålen ble det bare småpent. Det virker litt som om sangene ikke helt vet hvor de skal, og så er låten slutt. Først på «Storbyangst», som var siste låt, blir det litt mer fart og retning på musikken.

Dårlig lyd

Noe av årsaken til at «Virkelig» ikke fenget publikum kan være at det lyden på langt nær var på topp.

Bandet har et stort og spennende lydbilde, men på Fæsterålen ble lyden for stor for vokalist Tobias Aamodt. Stemmen hans druknet nesten i resten av lyden og det var tidvis umulig å høre hva han sang.

Det er selvfølgelig ikke bandet sin feil, men bidrar til en noe middel konsertopplevelse.