– Vi har hatt en kjempeartig dag

Sortland

På scenen under FamilieFæsterålen var artistene Marion Ravn, Oselie, Kevin Boine og Murdrocks. Ifølge konferansier Børge Aafløy Opdan var det flere publikummere enn noensinne til stede på årets festival.

–Har storkosa oss

Blant de som koste seg blant publikum var Andreas, Anna og Pernille sammen med Marie Høve og Kristin Falch.

–Utrolig kult å være på festival, sier Anna, som også deltok på FamilieFæsterålen i fjor. Hun som suppleres av de andre som sier det har vært en kjempeartig dag.

–Det er flott, et veldig bra opplegg. Vi har også vært innom Frydenlundparken og Åpen gård og det var et veldig bra der og masse besøkende. Det er stos stas for ungene å være med på dette, sier Kristin Falch.

– Jeg synes det er veldig fint at det i en festival legges så bra til rette for at det skal være noe for ungene også, sier Falch.

Trangt foran scenen

På scenen opptrådte også drilljentene i Blåbyen drill, og 12 elever fra kulturskolen stod for et forrykende trommeinnslag.

En annen gjeng som synes FamilieFæsterålen var en høydare var Maja, Harald, Elise og Ariana. Den lille kompisgjengen hadde kommet seg ganske nærme scenen, det de ventet med fryd på sin favorittartist. Murdrocks, som er en YpuTube-helt for de yngste.

– Det er kjempeartig å være her, sier Ariana.

– Vi prøvde å komme oss enda nærmere scenen, men der er det skikkelig trangt. Vi gleder oss helt vilt til Murdrocks, sier Harald.

– På en skala fra en til ti, hvor artig er det å være her i dag?

– Det er ti pluss, smiler Harald og gjengen.