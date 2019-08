Cascada fikk fart på folk

Sortland

Det tok litt tid, men så fikk Cascada med vokalist Natalie Horler publikum med på laget. Folk veivet med armene, hoppet og spratt rundt til de heftige rytmene, som kom fra en eller annen datamaskin. Men når det funker så bra showmessig, er det lov å bruke noen triks.

Cascada, som består av Horler, DJ Manian og DJ Yanou, er streamet mer enn én milliard ganger på Youtube, der hiten «Everytime we touch» står for over 100 millioner visninger. Cascada har fått en haug med priser og har representert Tyskland i Eurovision Song Contest.

Det er med andre ord en svært populær og erfaren artist som entret scena på Fæsterålen fredag kveld.

Proff

Og de er proffe. Det er fascinerende i seg selv å se Horler bevege seg rundt på scena, snakke med publikum, invitere til allsang og få folk med på leken. Det er åpenbart at dette har hun gjort før. Hun gjorde det også med sjarm og smil og så ut til å kose seg sammen med publikum.

Cascada har flere hits på egne bein, men det måtte en coverlåt av Roxette før publikum på Sortland virkelig ble med. «How do you do?», sang Horler og fikk svar fra publikum om at: «Joda, vi har det kjempebra». Derfra og ut var det full fart.

«Everytime we touch»

Så kom «Everytime we touch» og da sang folk med av full hals. Det er fascinerende hvordan et refreng skrevet av Maggie Reilly i 1992, fikk nytt liv i 2005 med Cascada og fortsatt huskes og synges på Sortland i 2019.

Cascada er dansemusikk, og som dansemusikk funker det helt utmerket. Det er trykk, tung bass og bra show på scena. Med dansende publikum ble det en fin opplevelse.