– Dette er historisk, og nå skal Vesterålen ta et større steg

Sortland

– Spenningen har vært stor om hvorvidt alle kommunene ville slutte seg til reiselivsstrategien, men nå har de altså gjort det, sier Tove Mette Bjørkmo, leder av reiselivsutvalget og ordfører i Sortland kommune.

Tre hovedstrategier

Det har blitt jobbet for å få en slik felles reiselivsstrategi siden 2012, men støtet ble satt i 2017 da utformingen av reisemålsprosessen og utviklingsstrategien for alvor startet å ta form. Denne var ferdig før sommeren, og kommunestyrene i de fem vesterålskommunene har vedtatt å følge denne.

– Det har vært en omfattende prosess der både kommunene og næringslivet har vært med og kommet med sine innspill. Jeg er veldig stolt av at vi har fått dette til og for det engasjementet som har vist seg i de enkelte kommunestyrene, sier Siv Dagny Aasvik, leder for Vesterålen Regionråd og ordfører i Hadsel kommune.

Visjonen til «Bærekraftig vekst mot 2025» er: «Innen 2025 skal Vesterålen etablere seg som Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser, med vandring (hiking), nordlig dyreliv (whales and wildlife) og møte med en levende nordlig kystbosetting som signaturprodukter».

Astrid Berthinussen, reiselivssjef for Visit Vesterålen, sier at de på bakgrunn av kommunenes og næringslivets tilbakemeldinger har funnet tre hovedstrategier.

– Disse er Hikers Paradise, Flourishing Communeties og Whales & Wildlife. Vi har et enormt grunnlag for turer i friluft, blant annet med Dronningruta og Møysalen, en unik spydspiss med kval og det enorme dyrelivet vi har her, og mye blomstrende utvikling som skjer lokalt i Vesterålen, sier hun.

På bakgrunn av disse elementene har de kommet frem til de tre hovedstrategiene, som Berthinussen sier at de nå skal ta ut det vekstpotensialet som er i regionen.

– Lære av Lofoten

Aasvik poengterer at hvis man ikke ser satsningene som gjøres i Vesterålen i sammenheng, går det som regel ikke bra.

– For å komme med et eksempel sier de ved Inga Sámi Siida at turistene spør hvor de bør dra videre etter at de har vært hos dem. De ønsker virkelig å si at turistene bør reise videre til nabokommunene for å besøke for eksempel «The Whale» på Andøya eller Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, sier Bjørkmo.

I tillegg til de tre hovedstrategiene er det noe annet som har vært helt avgjørende for å få de fem medlemskommunene i Visit Vesterålen med på denne planen. Dette er gode rammebetingelser, som i hovedsak kan oppsummeres i tre deler:

Bærekraftig reisemål: Lokalt engasjement i et langt perspektiv.

Bedret tilgjengelighet/god infrastruktur.

Styrket kompetanse og økt profesjonalisering.

Dette skal bygge på NordNorsk Reiseliv AS sin nye merkeplattform og målgruppeinnsikt, og skal ha Visit Vesterålen som «nav», med ansvar for vertskap, marked og destinasjonsutvikling.

Berthinussen poengterer at dette er en utviklingsplan og ikke en markedsplan.

– Både næringslivet og kommunestyrene har vært veldig opptatte av at vi ikke skal få det slik som det har vært i Lofoten, og vi har en fordel av at vi kan lære av det som har skjedd der, sier Aasvik.

Bjørkmo sier også at det er svært viktig at dette skal bidra til en helårlig turisme og helårlige arbeidsplasser.

Infrastruktur og samferdsel viktig

Hva kommer så til å skje videre nå som alle fem kommuner har støttet seg til strategien?

Det er en rekke ting som skal på plass. Aasvik og Bjørkmo kommer til å jobbe videre med å få realisert «Veipakke Vesterålen», som må på plass for å få en god nok samferdsel og infrastruktur, samt toalettfasiliteter.

– Nå når vi går over fra fase to til fase tre, skal vi gjøre ord til handling. Det er en del konkrete tiltak som skal gjøres i forhold til bærekraft, som gjelder for eksempel både parkering og servicebygg. Vi er i dialog med Reno-Vest for å få på plass servicebygg rundt om i regionen, og i dette arbeidet har vi tett dialog med Destinasjon Lofoten og LAS Lofoten, sier Berthinussen.

De fem vesterålskommunene er ikke bundet opp med noen økonomiske forpliktelser i forhold til reiselivsstrategien, men har sagt ja til å være en del av en felles plan der det er bred enighet om satsningsområdene.

– Vi har hatt med både Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune i prosessen med strategien. Det betyr at hvis det skal søkes støtte til gjennomføring av prosjekt, må prosjektet følge denne strategien for å få økonomisk støtte, sier Bjørkmo.

Både Berthinussen, Aasvik og Bjørkmo er enige i at fase tre av prosjektet på mange måter er startet, for eksempel med fem fiskevær i Øksnes og byggingen av det nye Hurtigrutemuseet i Hadsel.

– Siden reiselivsstrategien heter «Bærekraftig vekst mot 2025», er målet er at vi skal være kommet på god vei til 2025, men noen overlapp og glidende overgang vil det bli, sier reiselivssjefen.

