Ønsker flere trær, badstue og badeplass på Sortland torg

Sortland

– Det som er skjedd er vel at man har fått på en liten sirkel med grønt helt nederst på torget i tillegg til at man på dugnad har fiksa trappa ned til sjøen, sier Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat i Sortland, Toine Sannes.

– Sortland er vesentlig bedre enn sitt rykte Arkitekt og tidligere sortlandsboer, Fatma Bhanji Jynge, mener Sortland er i stadig utvikling, men hun savner et levende torg og en sjøpromenade.

Hun etterlyser nå engasjement rundt Sortland sentrum igjen og kommer med en rekke forslag.

– Jeg syns man kan starte med torget. Det er så lite som skal til, sier hun og kommer med følgende forslag:



Fjern parkeringsplasser rundt torget

Skjær vekk asfalt, og plant trær

Få inn flere grønne lommer sammen med benker og oppholdsplasser

Få inn boder hvor lag, foreninger og andre kan selge og ha markedsaktiviteter

Få opp badstue nede med kaia

Ordne badeplass i torghuken

Derfor bør det ropes varsku På sørveggen til den gamle Normalskogården overfor Torget er det spikret fast en stor plakat. På et bilde av to store lysebrune bygårder stilles det retoriske spørsmålet ”Sortlands flotteste leilighetsprosjekt noensinne?”.

– Det er ikke mye som skal til. Det å fjerne noen parkeringsplasser og få inn trær, er ikke kostbart. Det å gjøre det litt grønnere heller ikke det. På Melbu og andre plasser, har de fått inn slik boder hvor lag og foreninger og andre kan stå og selge varer, året rundt.

Hun foreslår også å bygge ei badstue.

– Tenk det å kunne ha ei badstue nede med sjøen, som folk kunne leid. Så kunne man løpt ned til sjøen og badet. Det hadde vært fantastisk. Poenget er at det ikke er økonomi som setter en stopper, men kreativiteten, sier hun.

Sannes håper nå andre politikere kommer på banen.

– Jeg hadde håpet å diskutere dette under folkemøtet på torsdag, men det ble det ikke tid til. Nå håper jeg andre kommer på banen rundt dette temaet. Det var mye fremme for fire år siden, men er nå helt glemt.

Underskudd på innbyggere

Hvorfor er dette så viktig for 1. kandidaten fra MDG?

– Som resten av Nordland, har Sortland underskudd på innbyggere i etableringsfasen. Klarer vi ikke å endre dette, vil det føre til en gradvis forgubbing av Sortlands-samfunnet. Det er ikke lenger sånn, at å kunne tilby jobber til begge to, nødvendigvis er nok, sier hun og fortsetter:

– Vi har nesten ikke arbeidsledighet, og vi sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å legge til rette for at folk ønsker å flytte akkurat til Sortland. Det viser seg å være viktig for unge at stedet de skal flytte til har et bra kulturliv, bra butikker og et hyggelig sentrum. Vi konkurrerer med byer som Bodø og Tromsø om de samme folkene. Miljøpartiet De Grønne mener at vi må gjøre maks ut av det vi har, og vi har mer enn bare gløtt av hav. Vi må ta kaia og sundet mer i bruk og få til et attraktivt torg ved havet .