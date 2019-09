Sortland

Klokken 03:00 natt til lørdag, rykket politiet ut til et rapportert slagsmål ved Skibsgården. Her ble det rapportert om tre unge gutter som sloss. Da politiet kom frem, viste det seg at det dreide seg om tre unge gutter som lekesloss.

Dermed kunne politiet fortsette natta si uten dramatikk.