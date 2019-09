Tidenes største Pride-parade på Sortland

Sortland

Se videoreportasje fra Pride-paraden.

Årets Pride er det tredje i rekken i Vesterålen etter at det ble arrangert for første gang i 2017.

– Er det nødvendig med PRIDE? Er vi ikke kommet lengre? Er vi ikke likestilte? Svaret er at nei, vi er langt fra likestilte enda, og at det derfor er nødvendig. Dessverre. Det er fortsatt fordommer knyttet til det å være skeiv. Skeive opplever også å bli diskriminerte. Vi i Vesterålen PRIDE ønsker å jobbe for å minske fordommer og diskriminering, og vi ønsker å jobbe for et mangfoldig og inkluderende samfunn. Alle skal ha de samme muligheter og rettigheter, uavhengig av legning, kjønns eller identitetsuttrykk, skriver leder av Vesterålen Pride, Kamilla Fossem på Pride sine nettsider.

PRIDE 2019: – Ved å få det skjeve miljøet mer synlig, kan folk se at det er helt vanlige mennesker PRIDE 2019 har satt datoen for årets arrangement, fra 12. til 15. september. Og fikk i helga litt ekstra oppmerksomhet da man ved en feiltakelse heiste Pride-flagget på rådhuset i Øksnes.

– Vi ønsker derfor alle velkommen til å delta sammen med oss når vi nå igjen samler oss for å kjempe for likestilling. I år er også en spesiell markering, da det er 50 år siden Stonewall-opprøret. 50 år med kamp for retten til å elske. Alle skal ha rett til å være den de vil og elske den de vil.Kjærlighet er kjærlighet, opplyser hun.