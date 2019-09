Arrangerer billøp med fjernstyrte biler

Sortland

Mange har en fjernstyrt bil, men det er sjelden flere kommer sammen for å kjøre på bane. Det vil Vesterålen RC-klubb gjøre noe med, og arrangerer lørdag en sammenkomst for kjøring på oppmerket bane.

– Det konkurreres på mange nivåer i denne hobbyen, men vi kommer til å gjøre dette på enklest mulig vis, og legger ikke for mye i konkurranse-elementet. Først og fremst handler det om at folk kommer i lag og kjører med den bilen de har, sier Dan Jøran Ramstad i Vesterålen RC-klubb i en pressemelding.

– Men sjølvsagt regner vi med at det blir kappkjøring og konkurranse. Og kanskje viser det seg fort at det ikke er den raskeste bilen som vinner løpet. Å kjøre en bane krever mye ferdighet, og vi håper et slikt arrangement kan tenne interessen for litt organisert kjøring.

Klubben organiserer aktivitet innen mange ulike deler av fjernstyrt-hobbyen, og ønsker med dette arrangementet å henvende seg til barn og unge.