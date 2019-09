Kan gå opp i serieledelse søndag

Sortland

– Vi er kjempefornøyde, sier Marita Berglund, spiller og leder for Blue Strike bowlingklubb på Sortland.

Blue Strike møtte tromsølaget Skansen hjemme til ligakamp: – Laget burde greie å kjempe bedre mot Skansen 2 Lørdag møtte Blue Strike og Blue Strike 2, to av bowlinglagene til Sortland, tromsølagene Skansen 2 og Skansen 3 til andre ligakamp på Bowling1 på Sortland. Til tross for en seier hver for begge sortlandslagene, var ikke Inge Sneberg helt fornøyd.

Siste serie avgjørende

Forrige sesong spilte Berglund og de tre andre på damelaget i andredivisjon.

– Da spilte vi bare telefonkamper, der vi spiller og sender resultatene på SMS. Når vi rykket opp etter forrige sesong blir det en del reising, sier hun.

Første reise som førstedivisjonslag tok damene til Trondheim, der de spilte sin første kamp mot trondheimslaget Munken.

– Første kamp var veldig jevn, og ble ikke avgjort før siste serie, sier Berglund.

Lagene spiller nemlig fire serier hver kamp, der det kjempes om totalt 12 banepoeng i hver kamp. Etter en spennende siste serie, var det Blue Strike som vant med sju banepoeng over Munkens fire.

I lørdagens andre kamp møtte Blue Strike Trondheim 2.

– I denne kampen var det også den siste serien som avgjorde. Vi ledet frem til siste serie, men tapte den, sier Berglund.

Dermed ble det uavgjort, med seks banepoeng til hvert av lagene.

Se oversikt over hvordan poengberegning skjer her Banepoeng Det deles ut inntil 12 banepoeng i hver kamp. a) Høyeste pinnefall gir 1 baneparpoeng i hver enkeltkamp med 2-mannslag. Dersom lagene i en enkeltkamp ender med samme pinnefall, gis det ingen baneparpoeng for denne enkeltkampen. b) Det spilles om inntil 1 kjeglepoeng for hver serie mellom klubblagene. Laget med høyeste totale pinnefall i en serie gis 1 kjeglepoeng. Dersom lagenes totale pinnefall blir likt gis det ingen kjeglepoeng i denne serien. c) Summen av baneparpoeng og kjeglepoeng blir notert som banepoeng. Kamppoeng a) Det laget som samlet har flest banepoeng i en seriekamp vinner kampen, og tildeles 2 kamppoeng. b) Ved likt antall banepoeng i en seriekamp, ender kampen uavgjort, og begge lagene får 1 kamppoeng. c) Tapende lag i en seriekamp får 0 kamppoeng. Spillernes individuelle resultater blir snittført. Kilde: Bowling.no

Kan gå opp i serieledelse

Søndag skal damelaget til Blue Strike spille sin foreløpige siste kamp i Trondheim, også denne gangen mot Trondheim 2. Etter dagens kamper ligger Munken på førsteplass på tabellen med 22 banepoeng og fire kamppoeng, mens Blue Strike ligger på andreplass med 13 banepoeng og tre kamppoeng. Morgendagens motstander, Trondheim 2, ligger sist på tabellen med ti banepoeng og ett kamppoeng.

Dermed må Blue Strike ta alle tolv banepoengene i morgendagens kamp for å lede i divisjonen. Berglund mener at muligheten er der for at de kan ta alle banepoengene i morgen.

– Det som skjedde i dag var at sparen ikke satt godt nok, og da er det lite som skal til. Hvis denne kommer på plass i morgen er det en mulighet for at vi kan gå opp i ledelsen i serien, sier hun.

Ifølge henne handler bowling, i motsetning til andre sporter, mest om det mentale.

– Vi må lese oljeprofiler, se hvordan ballen reagerer og finne ut hvordan vi skal spille i banen. Det handler også veldig mye om å backe opp hverandre, slår hun fast.

Når morgendagen er over er det neste som står for tur tredje serierunde. 19. oktober tar Blue Strike imot Munken hjemme på Sortland, og Berglund mener helt klart at de da har en fordel av å spille på hjemmebane.