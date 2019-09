Gikk opp i serieledelse søndag

Sortland

Lørdag lå det an til at Blue Strike måtte ta alle tolv banepoengene for å gå opp i ledelse over trondheimslaget Munken. Selv om utfallet ble som ønsket, var det ikke det ikke banepoengene det sto på.

– Siden vi ikke har tapt noen kamper, mens Munken tapte mot oss i går, vant vi på kamppoeng og gikk inn i serieledelse etter dagens seier, sier Marita Berglund til VOL søndag.

Sortlandsbowlere spilte sine første kamper i damenes førstedivisjon: Kan gå opp i serieledelse søndag Blue Strikes damelag rykket forrige sesong opp fra andredivisjon til førstedivisjon. Lørdag spilte de sine første kamper i førstedivisjon, og er veldig fornøyd med resultatet.

Hun forteller at det første av dagens fire serier med 3-0 banepoeng.

– Andre serierunde vant vi 1-2, tredje serierunde vant vi også 1-2, mens vi vant 0-3 i sisteserien.

Dermed vant Blue Strike 4-7 mot Munken sammenlagt.

Se tabelloversikten her.

Reiser hjem ubeseieret

Som VOL omtalte lørdag, er det denne helgen første gang at damelaget fra Sortland spiller i førstedivisjon. At de skulle ligge på toppen av tabellen etter tre spilte kamper, hadde ikke Berglund trodd.

– Vi er storfornøyde. Vi trodde overhodet ikke at vi skulle reise hjem uten noen tap, sier hun.

Se oversikt over hvordan poengberegning skjer her Banepoeng Det deles ut inntil 12 banepoeng i hver kamp. a) Høyeste pinnefall gir 1 baneparpoeng i hver enkeltkamp med 2-mannslag. Dersom lagene i en enkeltkamp ender med samme pinnefall, gis det ingen baneparpoeng for denne enkeltkampen. b) Det spilles om inntil 1 kjeglepoeng for hver serie mellom klubblagene. Laget med høyeste totale pinnefall i en serie gis 1 kjeglepoeng. Dersom lagenes totale pinnefall blir likt gis det ingen kjeglepoeng i denne serien. c) Summen av baneparpoeng og kjeglepoeng blir notert som banepoeng. Kamppoeng a) Det laget som samlet har flest banepoeng i en seriekamp vinner kampen, og tildeles 2 kamppoeng. b) Ved likt antall banepoeng i en seriekamp, ender kampen uavgjort, og begge lagene får 1 kamppoeng. c) Tapende lag i en seriekamp får 0 kamppoeng. Spillernes individuelle resultater blir snittført. Kilde: Bowling.no

I tredje av totalt tolv serierunder denne sesongen, skal Blue Strike spille på hjemmebane mot Munken.

– Vi har helt klart en fordel med hjemmekamp neste gang, i hvert fall når vi leder serien. Dermed må vi bare holde på den. Det blir spennende å se hvordan Munken greier seg oppe hos oss, slår Berglund fast.