Lørdag kan Sandra bli NM-mester i rørleggerfaget

Sortland

– Jeg tror at alle fem har like gode vinnersjanser. Målet mitt er ikke førsteplass, og jeg tar det egentlig litt som det kommer, sier Eilertsen til VOL kvelden før konkurransen tar til.

Det var i mai at sortlandsjenta, som til daglig jobber ved Nilsson Haras på Sortland, ble kåret til Nordnorsk mester. Arrangementet fant sted på Mo.

Sandra ble nordnorsk mester i rørleggerfag Sandra Eilertsen fra Sortland vant tirsdag NNM i rørleggerfaget.

– Det var kjempegøy, og så var det ekstra gøy at jeg var den eneste jenta som konkurrerte. Å slå guttene var artig, uttalte Eilertsen til VOL den gang.

Mange komponenter

Muligheten til å slå guttene har hun også denne gangen, siden hun er den eneste jenta som skal i ilden. I tillegg til at Eilertsen tror de andre finalistene kan gi henne sterk kamp, peker hun også på at selve konkurransen er vanskeligere enn det som var tilfellet under NNM for et knapt halvår siden.

– Denne oppgaven er mye vanskeligere. Den starter i morgen, tirsdag, og varer helt til lørdag. Jeg skal legge opp rør fra en brønn og koble rørene derfra til en varmepumpe, og videre til en varmtvannsbereder. Deretter skal det legges opp rør til radiator, i tillegg til at det skal legges gulvvarme. Til slutt skal jeg montere opp en servant og dusjgarnityr, forklarer hun.

Svenneprøve

Ifølge Eilertsen blir det lange økter i forbindelse med mesterskapet, som starter kl.09 og varer til kl. 19 på kvelden. På den siste og avgjørende dagen lørdag, blir det en litt kortere økt, før juryen kommer med sin dom.

Vinneren av NM får også muligheten til å ta svennebrev, som er årsaken til at konkurransen tar såpass lang tid å gjennomføre.

– En vanlig svenneprøve varer i fem dager. Å montere opp alt som skal monteres på bare en dag, er ikke mulig, understreker Eilertsen.

Må være ryddig

Hun tror at enkelte egenskaper blir særlig viktige for å hevde seg, og kanskje sågar vinne konkurransen.

– Man må være ryddig, og ikke minst være nøye med det man legger opp. Det blir viktig å passe på at alt er i vater og at målene er rette. Og så er det selvsagt viktig å ikke stresse, for da er det fort gjort å gjøre feil, slår Eilertsen fast.