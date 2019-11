Skal vurdere om skolestruktursaken skal opp på nytt

Sortland

I saksdokumentet til saken fremkommer det at ordfører Karl-Erling Nordlund har bedt om ny behandling av saken.

Nytt idretts- og svømmeanlegg og beholder skolene Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Sortland har blitt enige om en avtale som blant annet vil prioritere bygging av ny barneskole på Sortland og beholde grendeskolene Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad som 1-7skoler.

Uenighet

Det har i flere år blitt jobbet for å finne en ny skolestruktur for Sortland kommune. Saken har vært veldig omdiskutert og uenighetene har i stor grad dreid seg om hvorvidt bygdeskolene i kommunen skulle beholdes eller ikke. Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og delvis Fremskrittspartiet har vært de partiene som i stor grad ønsket å beholde bygdeskolene.

Formannskapets vedtak fra 6. juni 1) De to første punktene fra rådmannens innstilling: a) Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034. Enstemmig vedtatt. b) Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune: Det etableres en barneskole på Hinnøya, en barneskole på Langøya og en ungdomsskole (Sortland ungdomsskole): Hinnøya 1. - 7. trinn Langøya 1. - 7. trinn Sortland ungdomsskole 8. – 10 trinn. Enstemmig nedstemt. 2) Formannskapet vedtar følgende fremtidig skolestruktur: a) Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020: Enstemmig vedtatt. b) Holmstad skole 1-7 opprettholdes. Enstemmig vedtatt. c) Sortland barneskole erstattes med ny barneskole. Enstemmig vedtatt. d) Holand skole overføres til Lamarka skole høsten 2020. Vedtatt mot tre stemmer (Frp, Rødt og Sp). e) Sigerfjord og Maurnes skole slås sammen med Hinnøya skole. Vedtatt mot tre stemmer (Frp, Rødt og Sp). f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken KF omgående fortsette arbeidet med ny hallstruktur i Sortland. g) Øvrige forslag legges ved protokollen til behandling til kommunestyret. Hele punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 4: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur. Enstemmig vedtatt. 5: Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019. Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak fra 13. juni Kommunestyret stemte og vedtok følgende fremtidig Kommuneplan for skolestrukur 2019-2034: 1) Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034. Enstemmig vedtatt. 2) Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune: a) Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020: Enstemmig vedtatt. b) Holmstad skole 1-7 opprettholdes. Enstemmig vedtatt. c) Sortland barneskole erstattes med ny barneskole. Enstemmig vedtatt. d) Holand skole overføres til Lamarka skole høsten 2020. Vedtatt mot fem stemmer. e) Sigerfjord og Maurnes skole slås sammen med Hinnøya skole. Vedtatt mot ni stemmer. f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken KF omgående fortsette arbeidet med ny hallstruktur i Sortland. Enstemmig vedtatt. g) Øvrige forslag legges ved protokollen til behandling til kommunestyret. Enstemmig vedtatt. h) I prosjektering av nye Sortland barneskole utredes muligheten for å samlokalisere Sortland barneskole og Lamarka skole med hensyn til beliggenhet og utforming. Vedtatt mot tre stemmer. 3: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur. 4: Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019. Punkt 3 og 4 enstemmig vedtatt.

Kan behandles med samme utredning

Under valgkampen i høst ble det varslet fra både Sp, SV og Rødt at de ønsket omkamp om fremtidig skolestruktur i kommunen. Da det etter valget var et ønsket fra Sp, SV, Rødt og Ap om å fortsette med det rødgrønne samarbeidet, ble skolestrukturen et viktig moment i forhandlingene om en felles plattform for perioden 2019-2023. Etter noen uker med forhandlinger ble de fire partiene enig om følgende:

Prioritere bygging av ny Sortland barneskole

Videreføring av skolene i Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad som 1-7-skoler

Bygging av nytt idretts- og svømmeanlegg

Flytting av ungdomsskoletrinnet fra Holmstad til Sortland

Denne enigheten, som skiller seg fra kommunestyrevedtaket, er årsaken til at ordfører Nordlund nå har bedt om ny behandling av saken.

Kommunedirektør Randi Gregersen har, ifølge saksfremlegget, vurdert det slik at hun mener saken som ble behandlet i kommunestyret i juni, er godt nok utredet.

– I vedtaket fremkommer det at det skal legges frem en handlingsplan i desember 2019 som ivaretar vedtaket. Dette arbeidet er igangsatt og vil leveres i henhold til vedtak. Med bakgrunn i ordførers ønske om ny behandling av saken, er administrasjonens syn at saken kan behandles på nytt med utgangspunkt i utredningen som lå til grunn i sak 18/19: Kommuneplan for skolestruktur 2019-2034, skriver kommunedirektøren.

Saken fremmes uten innstilling.

