Gull og sølv til Sortland i sparring

Sortland

– Linnnea gjorde en fantastisk kamp. Vi bruker som reglel å vinne i mønster vi, men i dag gjorde vi ikke det og vant i sparring. Helena Solvoll tok sølv i sparring, og gjorde også en kjempeinnsats. Det er helt utrolig det er utrolig bra prestrasjon, sier Kjell Arne Finnesen, som er trener for utøverne fra Sortland taekwondo-klubb.

Han tilføyer at vanligvis har utøverne fra Sortland hevdet seg i grenen mønster.

–Jeg er veldig stolte av utøverne. dette er deres aller første NM og det er utrolig artig med både sølv og gull i sparring. At vi også får hevdet oss i den disiplinen i synes jeg er utrolig artig, sier Kjell Arne Finnesen.

Han tilføyer at for rødbeltene som deltar på NM, heter konkurransen landsmesterskap.

–Jeg er utrolig stolte av det de har fått til i dag, sier han.

Generasjonsskifte

Sortland med sine 200 medlemmer er en av de største klubbene i Nord-Norge.

– Det er veldig bra at de er med. Det motiverer oss alle, både at de er med og at vi kan få konkurrere mot dem, det motiverer, sier Ken Thomas Kvæl, som er trener for Team Hadsel taekwon-do, som deltar på mesterskapet med ti utøvere.

Kjell Arne Finnesen er trener for utøverne fra Sortland, og sier at man vil bruke årets NM som et opplæringsmesterskap.

– Alle som er med deltar for første gang på NM. Vi har har nå på vei opp veldig mange lovende utøvere, sier Finnesen, og legger til at sortlendingene på forhånd var spente på mesterskapsdeltakelsen, både når det gjelder nivået og på egne prestasjoner.

– Jeg synes de er dyktige alle sammen. Det å delta på noe så stort som NM handler også om å bli vant til all viraken rundt, all støyen og folkene. Vi har ikke fokusert så mye på konkurransebiten i klubben, det er noe som kommer naturlig etter hvert, sier Finnesen.