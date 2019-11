Frykter is skal bryte ned linjene

Sortland

De har allerede gjort tiltak for å hindre at strømtilførselen stanser. Kraftselskapene har rettet og slett kakket på kraftlinjer for å fjerne is.

Det har vært veldig kaldt. På strekningen Bø-Sortland viste bilmåleren -19 på de kaldeste stedene, og ifølge værvarselet skal det være «bikkjekaldt» til onsdag.

– Linjene kan bli alvorlig tunge, og får vi da i tillegg vind, blir lasten på stolpene ekstreme og kan knekke, sier administrerende direktør Kjell Are Johansen i Andøy Energi. Han legger til at selskapet har rimelig god oversikt, men det har allerede vært to utkoplinger denne uka. De er brukt til å banke på linjene for å fjerne is.

Barry Larsen, som er administrerende direktør i Trollfjord Kraft, sier at selskapet fjerner is ved behov.

– Eksempelvis gjorde vi dette sist torsdag og fredag på Langøya. Snø og is på linjene er noe som skjer av og til og som vi er vant med å håndtere, sier Larsen.

Administrerende direktør i Vesterålskraft, Halvard Pettersen, sier til VOL at også Vesterålskraft har vært ute og slått is av linjene.

Han sier at linjenettet tåler veldig mye, men en værkombinasjon er veldig uheldig.

– Dersom det nå blir temperaturer ned mot null og tung nedbør («skletta»), med påfølgende kulde og vind sideveis på linjene, kan linjene bli tatt.

Pettersen sier at det var denne kombinasjonen som skjedde i 2014 under ekstremværet «Jorunn». Da ble fire-fem kilometer av linjenettet i Godfjorden, som hadde stått siden 1950-tallet, lagt til jorden.