Sortlandsspillere i norgestoppen i bridge

Sortland

Sist helg ble første helg av seriemesterskapet for våre to øverste divisjoner spilt i Bergen.

1. divisjon er landets øverste nivå, hvor Lofoten og Vesterålen 1 deltar med tre spillere fra Sortland, én fra Tromsø og to fra Hamar. De tre spillerne fra Sortland er Olav Ellingsen, Ståle Digre og Kristian Barstad Ellingsen. De tre andre er Peter Marstrander (Tromsø), Lars Eide (Hamar) og Harald Eide (Hamar).

Dette er eneste lag fra Nord-Norge blant de tolv lagene i toppdivisjonen. Laget er nyopprykket etter å ha vunnet sin pulje i 2. divisjon forrige sesong.

– Det ble en flott helg for laget med fem seire og en uavgjort på seks kamper. Vi slo blant andre ledende Hordaland 1 og regjerende seriemester Oslo 1. Lofoten og Vesterålen 1 ligger med det på andreplass etter at seks av totalt elleve kamper ble spilt første helg. Dette må sies å være noe av det aller beste som er prestert av et lag fra kretsen, opplyser sortlendingen Kristian Barstad Ellingsen.

De siste fem kampene spilles i midten av februar på Lillehammer.

– Hovedmålsetninga før sesongen var å berge plassen. Det er det fortsatt, og det er nå lagt et meget godt grunnlag for å klare det, påpeker Ellingsen.