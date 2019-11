Seks stolte vinnere av Lanterna Magica 2019

Sortland

Prisene ble utdelt mandag ettermiddag i Møysalen på Kulturfabrikken på Sortland. Arrangementet hadde innslag av både sceneshow og utdeling av priser til vinnerne av filmkonkurransen.

Disse filmene var nominerte, med vinnere:

Klasse I (10–13år):

Nominerte:

PKEB (laget av elever i 7. klasse ved Alsvåg skole)

Miljøet vårt (laget av Nellie Elisabeth Vestgård Pettersson fra Stokmarknes)

Tidsmaskinen (laget av elever i 6. klasse ved Alsvåg skole)

Vinneren er: «Miljøet vårt» av Nellie Elisabeth Vestgård Pettersson fra Stokmarknes.

Nellie Elisabeth Vestgård Pettersson mottar prisen for filmen «Miljøet vårt», som for øvrig var gjennomgående tema for arrangementet.

Juryens begrunnelse: Vinneren i klasse 1 går til en dagsaktuell film som angår mange, om en tematikk som er viktigere enn noen gang før. Ved bruk av vakre naturbilder fra ulike perspektiver, både over og under vann, blir vi dratt inn i en poetisk film som påminner oss om at vi må ta vare på det viktigste rundt oss.

Klasse II (14–16 år)

Nominerte:

Reint hav (laget av elever i fjorårets 8. klasse ved Myre skole)

Psyko (laget av elver i fjorårets 7. klasse ved Maurnes skole)

Vennskap på prøve (laget av Thomas Rindahl Steiro, Fredrik Jakobsen Hansen og Konrad Treimann Skagen)

Vinner er: «Vennskap på prøve»av Thomas Rindahl Steiro, (fra Sortland), Fredrik Jakobsen Hansen (fra Hadsel) og Konrad Treimann Skagen (fra Hadsel).

Én av tre filmmakere, Fredrik Jakobsen Hansen, mottar prisen for klasse 2, «Vennskap på prøve», under Lanterna Magica på Sortland.

Juryen begrunnelse: Vinneren i klasse 2 er et godt gjennomført drama om en utfordrende problemstilling som mange kan kjenne seg igjen i. Gode skuespillerprestasjoner og et bra håndverk, gjør dette til en effektivt og godt fortalt film. Det organiske fotoarbeidet gjør at vi kommer tett inn på karakterene, og kan enkelt leve oss inn i hovedpersonens dilemma, der et viktig valg må tas.

Klasse III (17–20 år)

Nominerte:

Derfor Bør Vi Ikke Forsøple (laget ev elever i 2. klasse ved Medielinja på Hadsel vgs.)

Bingobanden (laget av Brynjar Evensen, Sivert Holm, Kim-Remi Kjesbu, Herman Friberg og Tor Erik Martinsen)

Fishball Hill (laget av Herman Henriksen, Sverre Hjelle og Sigurd Hjelle fra Sortland)

Vinner er: «Bingobanden» av Brynjar Evensen (fra Øksnes), Sivert Holm (fra Øksnes), Kim-Remi Kjesbu (fra Sortland), Herman Friberg og Tor Erik Martinsen (3 av dem er fra Vesterålen).

Scene fra «Bingobanden» under Lanterna Magica 2019.

Juryens begrunnelse: Vinneren i klasse 3 er en alvorlig, lekende, underholdende og effektivt fortalt film, med en overraskende vending, som imponerte juryen. Filmen bærer preg av å være svært godt planlagt og gjennomført, noe som gjør at vi blir dratt inn i dramaet fra første scene. Filmens mise-en-scène, det gjennomtenkte kamera-arbeidet og dyktige skuespillere, gjør at denne filmen er tro til sin sjanger. Vi gleder oss til å se mer fra disse filmskaperne i fremtiden.

Temaprisen

Tema for årets Laterna Magica er: Miljøet vårt! (omhandler både det klimatiske miljø og det sosiale miljø).

Vinner er: «Mobbing» av Niklas Romset, Ronja E. Carlsen, Eirik Iversen og Helene Bjermeland. De var elever i fjorårets 7. klasse ved Holmstad skole.

Juryens begrunnelse: Årets temafilm tar opp et tema som er evig-aktuelt, og har vært mye i fokus hos barn og ungdom det siste året, nemlig det sosiale miljøet vårt. For å kunne ha det trygt på skolen er det viktig at man er inkluderende og tar vare på hverandre. Prisen for beste temafilm går til en film der det er barna selv som tar kontroll over situasjonen og løser konflikten uten involvering fra de voksne.

Juryens spesialpris

Prisen går til en film som juryen synes har utmerket seg spesielt blant de innleverte filmene.

Vinner er: «Fishball Hill» av Herman Henriksen, Sverre Hjelle og Sigurd Hjelle fra Sortland.

Prismottakerne Sigurd Hjelle, Herman Henriksen og Sverre Hjelle under prisutdelingen.

Juryens begrunnelse: Juryprisen går i år til en sjarmerende film som på en humoristisk og særegen måte lar oss få et innblikk i et lokalsamfunn der dugnadsånden er stor. Filmen er dynamisk klippet med svært godt lyddesign. Filmskaperne har brukt kameraet på en måte som gjør at man er tilstede der ting skjer. Ved å komme tett på menneskene og situasjonene, blir dette et underholdende møte med hverdagshelter i nord.

Reno-Vest-Prisen

Prisen går til den beste filmen som skal få folk til å slutte å kaste søppel i naturen.

Vinner er: «Derfor bør vi ikke forsøple» av Mari Elise Nordgård, Ulrik Haug og Dilara Cifci. De er elever i andre klasse ved Medielinja på Hadsel videregående skole.

Mari Elise Nordgård, Dilara Cifci og Ulrik Haug fikk miljøprisen under Lanterna Magica på Sortland.

Juryens begrunnelse: Denne prisen går til en film som tar opp et viktig tema på en original måte, som angår mange ulike generasjoner. Filmen tar oss ut fra et ordinært klasserom til en dystopisk fremtid, der den sårbare naturen har fått gjennomgå som et resultat av forsøpling. Filmskaperne bruker gode fortellergrep og har vært bevisst på det tydelige, visuelle skillet mellom de to verdenene som vi blir dratt inn i.

Juryen

Årets jury har bestått av juryleder Torfinn Iversen, jurymedlem Fredrik Mortensen og jurymedlem Julia Andersen.

For øvrig er regien for sceneshowet ved Svein Spjelkavik (regiansvarlig) og Tom-Stian Lenningsvik. Det er elever ved Musikklinja på Sortland videregående skole som bekler rollene som konferansierer og band. Elever ved Sortland kulturskole står for danseinnslagene i showet. For øvrig er det elever ved Medielinja på Hadsel videregående skole som står bak fotografering og filmning under filmfesten. Det er elever ved Frisørlinja på Melbu som står bak sminking og hårstyling av de unge som står på scenen.