Tidligere sortlandstrener forlenget med Lofoten

Sortland

– Det mest oppsiktsvekkende er vel at jeg har fått en så lang kontrakt. Dette blir den 4. perioden min, men jeg har vært 12 år i klubben som hovedtrener. Normalt sett får man jo ett år av gangen på kontakten. Det viser tillit fra klubben at jeg får tre år til, og det viser at klubben tenker lengre framover, sier en fornøyd Terje Hansen til Lofotposten (bak betalingsmur)

Sportslig leder i Lofoten, Sten Normann, sier til avisa at de har hatt et inderlig ønske om å forlenge med Hansen, siden de synes han fungerer godt. Spillerstallen har også uttrykt ønske om at de fortsatt vil bli trent av Hansen.

Målet til Hansen for de neste årene, er å bygge opp et slagkraftig og robust lag. Måten de skal gjøre det på, er blant annet gjennom å trene mer og bedre. Rosinen i pølse, om det går som Hansen og klubben håper, blir opprykk til 3.divisjon om et par år.

Terje Hansen gav seg som Sortlandstrener i 2014.