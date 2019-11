Vil lage tidenes pepperkakeby

Sortland

– Som en av de største leverandørene av infrastruktur i Vesterålen, skulle det bare mangle at vi stiller opp med det samme for årets pepperkakeby, sier administrerende direktør i Vesterålskraft AS, Halvard Pettersen i en pressemelding.

Tradisjon og treffpunkt

Ida Walenius er styreleder i Kunstforeningen, som står bak initiativet om en pepperkakeby.

– Konseptet med pepperkakeby er en tradisjon i mange byer, og nå er det fjerde året vi setter opp en by i Galleri Ariblå på Kulturfabrikken. Vi håper folk hiver seg i bakingen allerede nå, slik at vi har en stor by allerede på åpningsdagen 30. november, oppfordrer hun.

Byen er åpen for utvidelser i hele desember, og alle som vil, kan gi sitt eget, personlige bidrag til byen - og som takk for innsatsen får de en spesiell påskjønnelse. På ønskelista til Kunstforeningen sto nemlig en buttonsmaskin, og det er denne Vesterålskraft har gitt i gave til prosjektet.

– Alle som leverer pepperkakehus, får sin egen button, og senere skal maskinen brukes i Sortland Bibliotek og Ungdomsfabrikkens eget Makerspace prosjekt, forteller Walenius, som også er en av initiativtakerne til det prosjektet.

Utfordrer næringslivet

– Vi utfordrer spesielt næringslivet og offentlige aktører til å bidra med et “selvportrett”, sier Pettersen, som med et glimt i øyet ikke vil svare på om det er han selv som skal hive på seg bakeforklet.

Pepperkakebyen åpnes, tradisjon tro, i forbindelse med julegrantenninga på torget, men det er ikke den eneste happeningen den lørdagen. - Konsernet Vesterålskraft AS fyller 80 år, lørdag 30.november.