Vurderer klimagassutslipp i Vestmarka næringsområde

Sortland

Sortland kommune har vedtatt oppstart planarbeid for Vestmarka industriområde – nord. Planprogrammet er sendt på offentlig høring.

I planprogrammets pkt. 5.1.3 lød opprinnelig tekst: «Det vurderes å være behov for en enkel beregning av Co2 i forbindelse med fjerning av torvmyr. Muligheter for gjenbruk av masser internt på planområdet vurderes i planbeskrivelsen».

Det er nå bestemt at ordlyden skal erstattes med følgende: «Det skal gjøres en vurdering av mengden utslipp av klimagasser (CO2, metan, andre) som kan oppstå ved fjerning av myr i området. Planen skal vurdere ulike tilgjengelige tiltak for å begrense utslipp av klimagasser ved utgraving av myr i området og alternativer for å minske utslipp ved deponering og/eller gjenbruk også dersom massene kan brukes internt i planområdet».

Reguleringsplanen skal videre inneholde en vurdering av muligheten for egenproduksjon av energi innenfor planområdet gjennom eksempelvis solceller, varmepumpe og annet.

Tilleggspunkter:

- Planbeskrivelsen må ta sikte på at landbruksjord tas hånd om ved nydyrking av tilsvarende areal.

- Det vurderes ulike kryssløsninger for Blåheiveien - Vesterålsveien. Rundkjøring utredes som et alternativ.