Vil opprettholde avdelingen på Kleiva

Sortland

–Det er mange smertefulle kutt i dette budsjettet, men vi er utrolig glade for at det blir både blå og grønn linje på Kleiva, sier Steen i en pressemelding.

Bjørkmo mener dette er viktig for hele Vesterålen.

– Det er svært viktig for både landbruk, fiskeri og havbruk at vi fortsatt skal ha slik utdanning i Vesterålen. Det er viktige næringer hos oss som kan vise til vekst og utvikling. Dette styrker troen på fortsatt landbrukssatsing i regionen. At Kleiva kan fortsette vil sørge for god rekruttering til disse næringene og også kunne bidra til de nye spennende bedriftene som er i gang med spennende teknologisk utvikling som f.eks. Calanus, Primex, Holmøy og Nordlaks, sier hun i pressemeldingen.

Økonomien er tøff for fylkeskommunen og Steen forteller at dette er en prioritering som betyr at fylkeskommunen vil investere mindre i årene fremover.

– Med de kuttene fylkeskommunen har fått fra høyreregjeringen og nedgang i antall elever så har vi fremdeles en vanskelig situasjon. Nå er vi enige med de andre partiene i fylkesrådet om å redusere vei-innvesteringene med 350 millioner kroner, og dermed kan vi opprettholde flere tilbud, avslutter Steen.

I tillegg til linjene på Kleiva, er det tre andre linjer om blir opprettholdt i forbindelse med den fremtidige skolestrukturen. Det er studiespesialisering i Steigen, Tip i Brønnøy og idrettsfag på Fauske