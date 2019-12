De er første artist som bekreftes til Fæsterålen 2020

Sortland

Dette bekrefter festivalsjef for Fæsterålen, Stein Inge Pedersen.

– Keiino er et band mange har bedt oss om å booke, og jeg synes det er utrolig kult at vi har fått til det. De kommer, og det gleder vi oss til, sier han.

KEiiNO (uttales [kæɪˈnoː], tilsvarende sisteleddet av Kautokeino er en norsk musikkgruppe som består av den samiske låtskriveren, rapperen og joikeren Fred Buljo, sangeren Alexandra Rotan og sanger-låtskriveren Tom Hugo. KEiiNO er et norsk-samisk samarbeidsprosjekt og ble dannet i august 2018 i forbindelse med gruppens deltakelse i Melodi Grand Prix 2019.

Ingen av de tre bandmedlemmene kjente hverandre på forhånd.

2. mars 2019 vant KEiiNO den norske finalen med låten «Spirit in the Sky» og representerte Norge i Eurovision Song Contest i Tel Aviv i mai 2019. Der endte gruppen på sjetteplass i finalen.

– Variert

Festivalsjef Pedersen er klar på at han tror trioen kommer til å overraske mange.

– For mange er jo «Spirit in the sky» låta de kjenner, men så kommer de til å komme med masse nytt neste år før festivalen. Så er det jo også slik at Alexandra Rotan også har vokal på Alan Walker sin Faded som var første låta som ble streamet over en milliard, så den blir også fremført. I tillegg blir de å kjøre en del cover, så dette tror jeg blir en fest for alle og enhver, sier Pedersen.

Større

– Det blir den største Fæsterålen noensinne. Vi tar en større risiko enn vi noen gang har gjort, og setter lista enda et hakk opp, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Keiino var først ut, men fredag og lørdag denne uka slipper festivalen to nye artister, og kommunikasjonssjef Martin Meisterlin er klar på at folk har noe å glede seg til.

– Vi begynte å booke artister til neste års festival før årets festival, og er vel så og si ferdigbooket med tolv artister totalt. Vi har prøvd å høre på hva folk har lyst å ha til Fæsterålen, og mange av de som har mast på oss, blir nok fornøyde, sier Meisterlin med et lurt smil.

Tankene skal bort, (film)ideene skal inn I løpet av vinteren rives de gamle Statoil-tankene på Sortland. Selskapet bak Deadline Media har kjøpt tomta tankene står på, og skal bygge landsdelens største kommersielle filmstudio.

Større

Det skjer også noe med festivalområdet til neste års festival.

– Det blir en større produksjon en noensinne. Selve området blir nok som før, men det blir en større scene og større totalproduksjon neste år.

Risiko

Risikoen er også større.

– Vi har vel egentlig booket og gjort det meste klart før vi har fått gjort ferdig sponsorjobben. Signalene i markedet er derimot gode, og erfaringen tilsier at vi kommer i mål, sier Pedersen.

Første artistslipp skjer torsdag kveld. Vol gir deg nyheten først, så følge med og se hvilken artist som blir den første som blir offentliggjort.

Se videointervju med Pedersen og Meisterlin i videovinduet over.