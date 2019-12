Hun er Årets Vesteråling 2019

Sortland

Dermed er hun tidenes første som mottar Vols pris. Se intervju med Ramona Lind i videoreportasjen øverst i saken.

– Det er utrolig rørende å motta denne prisen her hjemme. Jeg trodde folk var lei av meg etter jeg har vært så mye i media. Men så går folk hen å stemmer på meg. Det setter jeg pris på, sier Lind etter at ansvarlig redaktør i Vol, Geir Bjørn Nilsen, har overrakt henne det synlige beviset på at hun er årets vinner. Prisen er et maleri av Andenes-kunster Trude Lind Oftedal.

– Først ba vi leserne om hjelp til å finne egnede kandidater. Ramona Lind fikk fem nominasjoner, mest av alle. Jeg, Stian Reinholdtsen og Carline Meier valgte så ut åtte av de nominerte til å bli kandidater til Årets vesteråling. 8.000 stemmer er avgitt og nær 50 prosent av de er gått til Ramona, forteller ansvarlig redaktør i Vol, Geir Bjørn Nilsen.

– Jeg tror mange har latt seg imponere av henne. Svært kort tid etter tragedien rammet henne og hennes familie, ble hun en klart og tydelig stemme for økt veisikkerhet. Det er imponerende, sier Nilsen.

– Gir styrke

Lind selv forteller litt om hva prisen betyr:

– Det gir meg styrke å kjempe videre. Uten støtte, hadde det ikke vært mulig å bære dette her videre.

– Dette er vel også litt ambivalent for deg?

– Jeg ville byttet alle priser og mer til for å beholde han Charlie. Ingen av de prisene jeg har mottatt gjør at jeg spretter champagnen. Men dette gir både meg og lillebroren til Charlie distraksjon i sorgen. Så det er godt også.

I fjor jul var sønnen Charlie hjemme og det var på tur hjem fra juleferie han ble livstruende skadet da han kolliderte med et vogntog. Siden døde Charlie av skadene. I år blir det en tom stol i jula hjemme hos Ramona. Det setter sitt preg på årets jul.

– I fjor til jul gikk jeg på alt av julekonserter i Vesterålen. I år har jeg ikke vært på en eneste en. Jeg har slått meg litt av. Jeg lager jul til dem hjemme, men jeg klarer ikke ta del i julestemninga. Det gjør så alt for vondt.

Bortforklaringer

På spørsmål om hun føler hennes engasjement har ført noe godt med seg, svarer hun:

– Jeg har ikke sans for måten samferdselsminister Jon Georg Dale tar imot budskapet. Han bruker mye tid å bortforklare. Jeg er fornøyd med at budskapet har fått gjennomslagskraft. Så vil jeg vil holde saken varm til havarikommisjonen kommer på nyåret. Da får vi svar fra en uavhengig kilde på hva som gikk galt og hva som må endres på. For det må en endring til.

– Hva ville du gjort om du var samferdselsminister?

– Jeg ville lyttet til fagfolka. Jeg ville hatt ei egen forskrift for Nord-Norge. Disse alpedekkene samferdselsministeren vil innføre fra neste år ville jeg satt som regel at de skal inneholde en gummiblanding som tåler nordiske forhold. Jeg ville sørget for at også trallene på trailerne er pålagt slike dekk, for det var trallen som drepte min Charlie og det er ofte de som får sleng. Så ville jeg sørget for jernbane nordover, så vi får trailerne vekk fra veiene og så ville jeg sørget for mer transport på sjø. Ikke alt er gjennomførbart over natta, men mye er mulig å gjøre nå, sier Ramona Lind, som altså er Årets vesteråling 2019.