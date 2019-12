Da Trond Løkke overvant døden

Sortland

Min kollega Tommy Hansen og jeg hadde helgevakt denne aktuelle helgen, og søndag 12:28 kom det tweet fra politiet i Nordland om at én person var tatt av skred ved Trollfjordhytta. Da er det om å få ut beskjeden fortest mulig, så vi skrev en kort sak på meldingen fra politiet. Deretter var det om å tilegne seg mer informasjon om hendelsen slik at vi kunne videreformidle det til våre lesere. Jeg ringte til politiets operasjonssentral, hovedredningssentralen og det lokale Røde Kors. Det jeg fikk av opplysninger fra disse, føyde jeg på saken underveis. Samtidig sjekket man andre nettaviser for å se om de hadde fått andre opplysninger enn oss.

Jeg husker at jeg, uten å egentlig ha noe grunn til det, underveis tenkte at «tro om det kan være Trond Løkke som er tatt av skredet». Dette ble bekreftet dagen etter. Selv om Løkke hadde ligget begravd under snøen 1,5 time før han ble funnet, hadde han det etter forholdene bra. Det var ingen tvil om at han hadde vært veldig heldig.

Den kommende uken skrev kolleger av meg i VOL saker der skredeksperter uttalte seg om hvor heldig Løkke faktisk hadde vært. Via kommunikasjonsrådgivere i DNT ble det også gitt litt informasjon om hans tilstand, og turlaget ba om at han og familien måtte få ro. Det er selvfølgelig noe vi i media respekterer.

Det er ikke vanlig at noen overlever så lenge under snømassene, og derfor ble det også stor nasjonal mediedekning. DNT tok over koordineringen av media, og 13. november fikk vi muligheten til å intervjue Løkke og hans kone Ragna Renna. I forkant ble det sendt ut et presseskriv med Løkkes egen oppfatning av hendelsen, noe som gjorde det mulig for meg å stille spørsmål som vi ikke allerede hadde fått svar på i dette skrivet.

Når man skal gjøre et slikt intervju er man forberedt på å møte noen som er sterkt preget av situasjonen. Derfor ble jeg veldig positivt overrasket da jeg møtte Løkke og Renna. Bortsett fra de faktiske forholdene, var det ingenting som tilsa hva de hadde vært gjennom. På grunn av mengden informasjon som ble gitt under intervjuet, tok jeg lydopptak slik at jeg kunne ha dette som et støttende element under utskrivingen av saken. Løkke og Renna fikk selvfølgelig lest gjennom saken før den ble publisert da sperrefristen ble opphevet 20:55 14. november. Da sto saken ikke bare på VOL, men i alle landsdekkende medier. Dermed kunne også mannen i gata i hovedstaden lese historien om da Trond Løkke overvant døden.