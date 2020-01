Prisvinnende irsk frisør ville starte året på en annen måte enn ellers – reiste til Sigerfjord

Sortland

– Tidligere har vi feiret nyttår i sol og varme, men i år ønsket vi å gjøre noe annet, sier Ghile til VOL.

Ghile driver frisørsalongen «Atelier M» i byen Maynooth øst for Dublin, og har opp gjennom årene mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser som frisør og for sin salong. Siste prisen han mottok var «Best Eco Salon 2018-2019».

«Vi vil dit du bor»

Finden forteller at siden de møttes på kurs første gang, har de holdt kontakt via Facebook.

– Han kontakt fordi at de ønsket å feire nyttårsaften på en annen måte enn de hadde gjort tidligere. Jeg foreslo blant annet Tromsø, men han sa «nei, vi vil dit du bor», sier Finden til VOL.

Hun hjalp familien Ghile med å finne airbnb og leiebil. Egentlig hadde de planlagt å holde nyttårsfest for familien, men slik ble det ikke.

– Vi hadde fly fra Dublin til Oslo på ettermiddagen nyttårsaften og det gikk ikke fly til Evenes før dagen etter. Dermed måtte feiret vi nyttårsaften i Oslo, forklarer Ghile, og beskriver opplevelsen som fantastisk.

– Vi fikk hotellrom i toppetasjen og hadde dermed god utsikt til fyrverkeriet. Vi har aldri sett så mye fyrverkeri før. Vi har jo fyrverkeri i Irland også, men ikke så mye, sier han.

– Nesten leggetid igjen

Familien kom til Vesterålen og Sigerfjord 1. januar, og både Ghile beskriver dagene de hittil har hatt i Vesterålen som fantastiske.

– Vi har ikke snø i Irland, men slikt vær som det var her frem til i går, regn og vind, i Irland på vinteren. Derfor er det veldig fint å se og leke i snøen her nå. Det er også mørkt her nesten hele dagen, så når vi har vært ute en halvtime føles det nesten ut som at det er leggetid igjen når vi går inn, sier han mens han ler.

Han forteller at han og konas tre døtre har vært veldig opptatt av nordlysvarselet, men at det hittil har vært litt for overskyet til å kunne se det.

– Vi ønsker også å ta en tur med hundeslede, men vi må se an været. Jeg har også lest litt om den samiske kulturen, og det hadde vært fint å få besøkt den samiske landsbyen (Inga Sami Siida, red.anm.), sier Ghile, og legger til at hvem hadde trodd at hans møte med Lise skulle føre til at han og familien skulle reise til Vesterålen nå.

– Kunne dere tenke dere en tur til Vesterålen på sommeren?

– Absolutt. Lise har snakket om midnattssolen, så det hadde vært veldig fint å reise hit da, sier Ghile.