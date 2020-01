Peppes Pizza åpner fredag

Sortland

Første gang Vol skrev om at Peppes pizza var aktuell for Sortland, var for rundt to år siden. Bekreftelsen på at pizzakjeden etablerer seg på Sortland, kom endelig i fjor høst. Førstkommende fredag får pizzaglade vesterålinger anledning til å smake på godsakene.

– Vi tar sjansen på å åpne fredag, og skal gjøre vårt beste for å få alt ferdig innen den tid. Vi har prøvd ut steikovnene, og de fungerer, sier senterleder ved Skibsgården, Bjørn Heireng til Bladet Vesterålen tirsdag.

Nena Enoksen skal drive pizzarestauranten i Skibsgården. I et intervju med Vol før jul, opplyste hun at 21 personer skal jobbe i restauranten.

– Ellers er alt på plass, og mye skjer hos oss fram mot jul. Det er aktivitet i bygget til enhver tid nå, og jeg sitter mye på telefonen for å bestille og få alt på plass, så her er det full rulle, sa hun da.

Etableringen av Peppes Pizza på Sortland har skjedd gjennom selskapet Ellingsen Invest AS og daglig leder Geir Abel Ellingsen som lokal initiativtaker. Alf Mangor Johannessen har rettighetene for kjeden i Nord-Norge.