Trollfjordskredet under lupen

Sortland

– Vesterålen Turlags fjellsportgruppe arrangerer møtet, og stiller med Espen Nordahl som foredragsholder. Han vil gå gjennom skredhendelsen i Trollfjorden og ta opp faktorene som førte til at ulykka inntraff, forteller leder Hugo Svendsen i fjellsportgruppa i en pressemelding fra Vesterålen turlag.

Styrelederen ble tatt av skred

Styret i Vesterålen Turlag ble skredutsatt søndagen 3. november i Trollfjordfjellene, og styreleder Trond Løkke ble begravd av snømassene.

– Heldigvis fikk ulykka en lykkelig utgang, men vi ble minnet om at man aldri kan være varsom nok og aldri kan få nok kunnskap om snøskredfare, sier Svendsen i pressemeldingen.

Snøskredvarslinga

Espen Nordahl arbeider i Snøskredvarslinga i Norge og er en av mange som bidrar til å utarbeide de daglige snøskredvarslene på varsom.no. Han er nå bosatt i Svolvær, men har mange års fartstid fra Tromsø der han i over 30 år var engasjert i skredforebyggende arbeid. Han var blant annet prosjektleder for å etablere CARE – Center for Avalanche Research and Education ved UiT og har holdt mange skredkurs og skrevet toppturbok for Troms.

– På Sortland vil han ta opp hvordan man planlegger tryggere turer i vinterfjellet, og i potensielt skredfarlig terreng. Han vil også formidle skiglede og vise hvordan en kan finne god snø, skriver turlaget i pressemeldingen. De har også fått med seg Steinar Karlsen, som er lokal observatør i snøskredvarslinga.

– Han vil snakke om hvordan alle kan bidra til bedre snøskredvarsler gjennom å sende inn egne observasjoner i regObs. Kom og lær mer om hvordan du kan planlegge og gjennomføre tryggere skiturer i vinter! Og har du spørsmål, svarer vi gjerne på dem, lover Hugo Svendsen.